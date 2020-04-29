Обрушение в городе Гюмри: пострадавших нет

Общество 29 апреля, 2020 | Автор : admin

В Национальный центр кризисного управления 26 апреля в 21:19 поступило сообщение, что в одном из домов 11-го ряда улицы Гукасяна города Гюмри Ширакской области произошло обрушение. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что обрушилась часть (около 10 кв. м) одноэтажного жилого дома, построенного в 1956 году (аварийность 3-4 степени). Есть угроза дальнейшего обвала, пострадавших нет.

Спасатели перекрыли опасный участок.