Очищающие воздух от коронавируса генераторы

Государство 29 апреля, 2020 | Автор : admin

Создали армянские специалисты

Армения продолжает свои усилия по борьбе с коронавирусом своими средствами: На этот раз специалисты Национальной научной лаборатории им. Алиханяна подготовили 20 озоновых генераторов для дезинфекции закрытых территорий и медицинского оборудования. Министерство здравоохранения Армении уже приобрело их. Об этом в беседе с Арменпресс рассказала директор лаборатории Ани Абрамян.

“В целом, наша лаборатория не занимается такими случаями, но поскольку возникла необходимость из-за чрезвычайного положения вследствие коронавируса, мы решили что-то предпринять. И мы подумали, что будет лучше создать что-то для дезинфекции”, — сказала Абрамян.

Она вспомнила разговор с одним армянским врачом из диаспоры об идее озоновых генераторов, нашла этого человека в Армении, вместе обсудили вопрос, изменили внешний вид и начали процесс создания. “В мире существует множество озоновых генераторов, которые используются в разных целях. Для нас было важно придумать что-то, что могло бы уничтожить вирус. Созданные нами озоновые генераторы могут дезинфицировать 140 кубометров воздуха в час”, — сказала Абрамян, добавив, что установлены таймеры на 2 часа.

При использовании устройства в помещении не должно быть людей, озон вреден для дыхания. Эксперты сначала подготовили один экземпляр и передали его в министерство здравоохранения. Министерство отправило группу, изучило устройство, одобрило и выразило желание приобрести 20 штук. Озоновые генераторы также производятся в Китае, но в Армении не производились. По словам Абрамян, стоимость каждого устройства в Китае может колебаться в диапазоне 100-1000 долларов. “Наше устройство было среднего качества по сравнению с китайским. Стоимость материалов для одного устройства составила 42 тыс драмов, работы мы выполнили бесплатно”, — сказала она, отметив, что при необходимости они могут продать их за 60-80 тыс драмов.

Абрамян также отметила, что так как теперь люди изолированы, если хотят дезинфицировать свои дома, то могут взять устройство, продезинфицировать дом и вернуть. По ее словам, есть много людей, которые заинтересованы в озоновых генераторах. С инженерным городком обсуждаются вопросы организации производства. 20 генераторов были в основном сделаны вручную. Работу выполняли в основном 8 человек.

“Работая с молодыми инженерами днем и ночью, нам удалось произвести 20 генераторов за 10 дней. Мы приложили много усилий, потому что в основном работали вручную. Если начнется автоматическое производство, будет проще — не потребуется так много времени. Сборка вручную — довольно сложная задача”, — сказала Абрамян.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян заявила, что приобретенные министерством 20 генераторов будут установлены в больницах, а в каких именно — будет решаться по мере необходимости.