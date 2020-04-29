Государственная филармония Армении — в топ-10 лучших в СНГ

Культура 29 апреля, 2020 | Автор : admin

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших филармоний стран СНГ для посещения концертов и просмотра онлайн-трансляций концертов классической музыки на сайтах филармоний и в социальных сетях, в котором Государственная филармония Армении заняла 6-е место.

В тройке лидеров рейтинга — Московская государственная академическая филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д.Шостаковича и Белорусская государственная филармония в Минске.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах филармоний и в их социальных сетях.