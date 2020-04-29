Шаг по повышению рейтинга Армении

Если бы не COVID-19, то Центр по производству изотопов принимал бы уже пациентов

Старт деятельности Центра производства изотопов, где будет осуществляться диагностика онкологических заболеваний у пациентов на ранней стадии, планируется в самом ближайшем будущем. Об этом заявил на минувшем заседании правительства министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, пояснив, что Центр обладает также и лабораторией по производству лекарств. На сегодня, по его словам, каких-либо услуг учреждение пока не предоставляет, но все работы, необходимые для его запуска, находятся на стадии завершения.

При этом сам Центр входит в список объектов, подлежащих приватизации в соответствии с государственной программой на 2017-2020гг. Вопрос в том, что для содержания площадей Центра, имеющегося там дорогостоящего оборудования и материалов, систем кондиционирования и фильтрации, а также организации его запуска необходимы финансовые ресурсы.

В этом смысле по решению правительства ЗАО “Центр производства изотопов” будет направлено почти 75 млн драмов, которые предусмотрены как на покрытие расходов по сохранению оборудования и организации запуска, так и погашение взятых ранее заимствований.

Все средства будут направлены Комитету по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктур, который потом передаст эти деньги в качестве гранта уже самому Центру. Правда, изначально Минфин предлагал осуществить финансирование учреждения за счет предусмотренных госбюджетом на 2020 год средств самого Министерства территориального управления и инфраструктур. Однако правительство все же решило выделить деньги из своего резервного фонда, учитывая то, что объект финансирования относится к сферам науки и здравоохранения.

Может стать единым конгломератом

Последние несколько месяцев, на протяжении 2020 года Центр не финансировался, в связи с чем, как отметил министр здравоохранения Арсен Торосян, приходилось привлекать средства из других ЗАО, чтобы работа здесь не прекращалась. Сейчас осталось решить два вопроса. Прежде всего, уточнил г-н Торосян, надо доставить из Бельгии несколько материалов, которые по своим характеристикам относятся к категории опасных. Изучаются несколько вариантов их транспортировки в Армению, в том числе, с использованием территории Германии.

Наряду с этим необходимо провести с зарубежными партнерами оценку состояния лабораторий. Ситуация усложняется тем, что по причине закрытых границ в связи с пандемией коронавируса COVID-19, осуществить эти мероприятия сейчас практически невозможно. В связи с этим, по словам главы Минздрава, оценку лабораторий по всей видимости придется провести в дистанционном режиме.

“Если бы не COVID-19, то Центр принимал бы уже пациентов. Однако именно на фоне пандемии коронавируса оперативное его задействование приобретает еще большую актуальность. Нам важно сейчас быстро доставить оборудование и запустить работу лаборатории, поскольку если ранее граждане Армении, страдающие онкологическими заболеваниями, проходили обследование в других странах, то сейчас не в состоянии выехать даже в Грузию или Россию”, — изложил суть дела г-н Торосян, выразив надежду, что ЗАО “Центр производства изотопов” останется в собственности государства. В этом случае Министерство здравоохранения готово принять его на свой баланс в связи с тем, что последний вместе с Национальным центром онкологии может стать единым конгломератом, что выгодно также и с точки зрения рационализации расходов.

Центр ядерной медицины

Изначально о масштабной программе по созданию в нашей стране возможностей для диагностики болезней с применением радионуклидов было объявлено еще в 2009 году. В то время в Брюсселе был подписан меморандум о взаимопонимании относительно новой программы между Минэкономики Армении, на балансе которого находился Центр производства изотопов, и бельгийской компанией IBA S.A. Речь, в частности, шла об основании в Армении центра ядерной медицины и приобретении для него ускорителя/циклотрона Cyclone-18 MeV. Далее был заключен договор между правительством Армении и бельгийским банком KBC, в соответствии с которым ускоритель Cyclone-18 MeV стоимостью в 4,8 млн евро, а также позитрон-эмиссионный томограф и SPECT камера были закуплены у бельгийской компании IBA и внесены в уставный капитал Центра производства радиоизотопов.

Строительство производственного корпуса и создание необходимой инфраструктуры центра молекулярной диагностики и производства радиоизотопов также было осуществлено на основе государственно-частного сотрудничества, в рамках которого на эти цели был предоставлен долгосрочный бюджетный кредит в размере 1,2 млрд драмов сроком на 10 лет. Было построено также специальное помещение для установки высокоточного прибора — циклотрона, который может ускорять заряженные частицы и направлять их на определенную мишень. Основной механизм заключался в том, что с помощью направленной реакции можно превращать одни элементы в другие. Именно поэтому циклотрон-ускоритель частиц, который по сути и производит радиоизотопы, на сегодня широко используется специалистами в ядерной медицине, лучевой терапии и в прикладных науках.

Не только медики

Однако на протяжении почти десяти лет циклотрон, находящийся в Центре производства изотопов, бездействовал. О том, что циклотрон впервые задействован, было объявлено в середине прошлого года. Учеными с его помощью тогда был получен медицинский изотоп фтор-18, который используется в диагностике и лечении сложных заболеваний. При этом результатами работы циклотрона могут пользоваться не только медики, но специалисты, работающие в области фундаментальных научных исследований.

В Национальной научной лаборатории им. А.Алиханяна, на территории которой находится Центр производства изотопов, также неоднократно отмечали, что циклотрон не следует рассматривать как чисто медицинское оборудование. Он может использоваться и для научных целей. На нем планируется проведение исследований в области физики, фармацевтики, химии, материаловедения, уже налажено сотрудничество со многими учреждениями Армении, которые заинтересованы в использовании имеющегося циклотрона для решения исследовательских и прикладных задач, особенно в области фармацевтики. Дело в том, что многие научные учреждения у нас в стране занимаются разработкой лекарственных препаратов, но у них нет необходимой исследовательской аппаратуры для тестирования лекарств. В этом смысле циклотрон может успешно использоваться в этих целях.

Ведутся переговоры

Подчеркивая важность задействования циклотрона, премьер-министр Никол Пашинян в ходе недавних обсуждений в правительстве относительно финансирования Центра производства изотопов, указал на необходимость продолжения работ в этом направлении.

“Если мы будем использовать этот Центр для диагностики раковых заболеваний и найдем модель его управления, то это будет означать, что сделан серьезный шаг по повышению рейтинга Армении как в научной сфере, так и здравоохранении”, — уточнил премьер.

В свою очередь вице-премьер Тигран Авинян, говоря о модели управления Центром, пояснил, что вопрос с задействованием учреждения увязывается с арбитражными разбирательствами. Проблема связана с нарушениями положений договора с лицом, ранее управлявшим Центром. По словам вице-премьера, положения договора были выполнены с нарушениями. Однако сейчас ведутся переговоры со стороной, которая должна была взять на себя управление, с тем, чтобы процесс по задействованию Центра производства изотопов достиг в скором времени своего завершения.