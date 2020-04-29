Экономический спад неизбежен

Правительство предпринимает необходимые меры

Вследствие распространившейся по всему миру пандемии коронавируса все страны, в том числе и Армения, вынужденно применяют строгие ограничения передвижения и общения людей, вследствие чего, естественно, страдают экономики. Проще говоря, необратимые людские потери сопровождаются и спадом экономики. И коль скоро экономики многих стран достаточно тесно взаимосвязаны друг с другом, спад одной неизбежно сказывается на другой. Подобные внешние шоки особенно остро сказываются на открытых малых экономиках — таких, как Армении.

Интенсивное распространение вируса чревато серьезными экономическими последствиями — как в международном, так и местном масштабе. Беспрецедентная ситуация нанесет мировой экономике, по подсчетам экономистов, 3-процентный спад.

По оценкам всех авторитетных международных организаций, экономическое развитие — как мировое, так и отдельных государств, — будет развиваться по самому пессимистичному сценарию по сравнению со стартовым. До сего дня экономисты несколько раз в неделю пересматривали свои прогнозы, причем с тенденцией ухудшения. Основными рисками являются глубокие спад экономик и их медленное восстановление, перспективы чего будут зависеть от продолжительности и распространения эпидемии, реакции обществ, масштабов и эффективности политических шагов.

С целью смягчить уже начавшийся экономический спад, поддержать необеспеченные слои населения правительство инициировало изменения и дополнения в Законе “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”, которые стали предметом обсуждения на стартовавшем вчера внеочередном заседании Национального Собрания. Правительство инициировало использование налогово-бюджетной политики для смягчения возможных негативных влияний и восстановления экономики. Одним словом, речь идет о получении от парламента карт-бланш на свободное маневрирование в плане привлечения финансовых средств и использования имеющихся. Разумеется — все это во имя смягчения сложившейся ситуации и борьбы против распространения коронавируса. В документе отмечается: с целью обеспечения выполнения всеобъемлющей программы мероприятий по противодействию экономическим последствиям коронавируса необходимо наделить правительство РА правомочностью вносить коррективы в Государственный бюджет РА на 2020 год.

По каким возможным направлениям ожидаются негативные воздействия на экономику Армении? Возможные потери в экспорте, вероятные потери финансовых трансфертов в связи со снижением экономического роста в РФ, что, в свою очередь, порождает сокращение финансовых доходов трудящихся, а также в связи с закрытием Россией границ. Как и во всем мире, вероятные потери — по понятным причинам, — ожидаются в сфере туризма. Ожидается также сокращение импорта, что в свою очередь повлияет на ВВП. Заметим, что в целом экономический спад, по предварительным подсчетам правительства, составит 6,9%.

Кроме того, ожидается сокращение производственной отрасли, сферы услуг, снижение соотношения налоги-ВВП (последний, предположительно, сократится на 2%) — естественно, в условиях экономического спада сокращаются и налоговые поступления, которые составят в текущем году около 169 млрд драмов.

Представляя законопроект, министр финансов Атом Джанджугазян подчеркнул: имеется намерение сохранить расходную часть на намеченном ранее уровне. Что, в свою очередь, увеличит почти вдвое бюджетный дефицит, так что потребность в дополнительном финансировании государственного бюджета составит примерно 260 млрд драмов, для обслуживания которого правительство вынуждено будет привлечь также государственный долг из внутренних и внешних источников. Дефицит, предположительно, составит 5% ВВП.

Министр финансов также подчеркнул, что вследствие пандемии коронавируса сложилась беспрецедентно кризисная ситуация, экономический спад и риски банкротства неизбежны. Господин Джанджугазян, разумеется, имел ввиду ситуацию во всем мире. Для Армении же во главу угла поставил целевые и своевременные меры.

Правительство предусмотрело пакет социально-экономической поддержки в размере 150 млрд драмов по следующим направлениям: 25 млрд драмов будет предоставлено в рамках программы поддержки предприятий, столько же — в рамках социальной поддержки, 50 млрд — по программам долгосрочного экономического развития, еще 20 млрд драмов — резервные средства для осуществления необходимого перераспределения.

Рамки мероприятий широкие и, можно сказать, долгосрочные. На вопрос, не войдет ли правительство через несколько месяцев в НС с новой инициативой по корректировке главного финансового документа года, господин Джанджугазян заявил: ничего исключать невозможно, все зависит от степени угрозы коронавируса.

Инициативу правительства взять на себя полномочия перераспределения бюджетных расходов депутаты оппозиционной фракции “Светлая Армения” расценили как ограничение полномочий народных избранников в условиях чрезвычайного положения, полагая, что режим ЧП так или иначе будет отменен, а указанные полномочия исполнительная власть берет на себя до конца года. И высказали убеждение, что в парламентской стране подобное недопустимо.

Диаметрально противоположного мнения придерживается парламентское большинство: конечно, было бы желательно согласовывать перераспределение с НС, но мы находимся в форс-мажорной ситуации, на кону безопасность страны и людей.

Голосование по законопроекту состоится сегодня.