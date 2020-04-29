Армянский рок во время пандемии

Завершается работа над новым документальным фильмом “Путешествие к фестивалю Armenia in Rock”

Рок — это вечная молодость, драйв, свободное мышление и свобода, к которой мы все стремимся. Последняя же сегодня весьма ограничена по вполне объективным причинам: эпидемия коронавируса посадила весь мир на карантин и пока еще неизвестно, когда мы все сможем полной грудью вдохнуть воздух прежней свободы, жить, работать и радоваться жизни безо всякого страха. А как же себя в эти дни чувствуют музыканты, связавшие себя с самым свободолюбивым музыкальном жанром — роком? Как они справляются с “заточением”, чем занимаются и как собираются давать свой ответ пандемии? Об этом наш разговор с известным рок-музыкантом, бас-гитаристом группы Dogma, председателем “Рок-ассоциации” Варданом Григоряном. По его словам, сейчас он и его команда практически заканчивают работу над новым документальным фильмом “Путешествие к фестивалю Armenia in Rock”.

— В прошлом году мы собрались коллективом, решили сделать мощный фестиваль и сделали — совместно с Фондом Lori International Rock Festival, одним из основателей которого я являюсь, провели в конце сентября Armenia in Rock. Хотелось собрать рок-музыкантов вокруг одной идеи, однако не “во имя” или “против” чего-то, а чтобы это был рок во имя рока, музыка во имя музыки. Фестиваль, создающий настоящий праздник для музыкантов и слушателей, похожий на фестивали, которые проводятся за рубежом и на которые мы смотрим издали с завистью и тоской… Мы думали так: почему у нас не может быть дня, которого наши слушатели будут с нетерпением ждать весь год, к которому будут готовиться наши группы, на который съедутся известные коллективы из разных стран мира и который пробудит после долгого простоя наши старые рок-группы, которые по очереди “гаснут” из-за отсутствия площадки и места для самовыражения? В итоги мы провели фестиваль, весь процесс которого снимался: как мы встречались со своими коллегами-рок-музыкантами, беседовали и приглашали на фестиваль. А потом пришло решение сделать фильм: рассказ из “первых уст” о фестивале и нынешних рок-группах Армении — старых и новых. Это попытка оживить и объединить армянское рок-сообщество.

— О чем собственно фильм, какова его длительность?

— Фильм идет пять часов. Разобьем на три серии: одна — два часа и две — по полтора. Разбивка идет по “возрасту” — от старожилов до более молодых групп. Это целиком живое повествование — живая музыка, без истории, экскурсов в прошлое (рассказов о славном прошлом наших старейших рок-групп), старых фотографий и пр. Это рок здесь и сейчас — все то, что есть в этой сфере на сегодня в Армении: группы, которые сами творят, сами создают музыку, а не кавер-бенды, которые перепевают произведения известных зарубежных рок-коллективов. Единственное, что нас смущает на сегодня — как мы его будем демонстрировать? Консультируемся со специалистами и продумываем наилучший формат фильма в нынешних условиях. Если бы не было эпидемии, мы бы устроили трехдневные показы в каком-то клубе или зале, с обсуждениями, беседами — с музыкантами, зрителями и журналистами. А сейчас прямо не знаем, что делать. Думаем. Ждать открытия соответствующих заведений или пустить оналайн. Покажет время. Сейчас что-либо предугадать невозможно.

— Как повлияла эпидемия на армянское рок-сообщество?

— Очень негативно, поскольку в августе этого года мы собирались вновь провести наш фестиваль и практически все подготовили: даже распечатали буклеты, нашли поддержу в государственном и частном секторе. Цель нашего фестиваля — обеспечить присутствие Армении в международном музыкальном мире и сделать армянские рок известным за пределами страны. Не говоря уже о налаживании контактов между нашими и иностранными музыкантами, взаимных визитах, участии в разных фестивалях и активизации современной отечественной рок-площадки. Планировали провести рок-фестиваль Armenia in Rock масштабно, на открытом воздухе, в Лори. К нам, в частности, должны были приехать такие фантастические группы, как Sons of Apollo (США), Katatonia (Швеция), Alcest (Франция), Leprous (Норвегия), Anathema и Tesseract (Великобритания) и другие. Равно как журналисты таких престижных музыкальных изданий, как Classic Rock (Великобритания), Rolling Stone (США) и др. Уже чуть ли не заключали контракты, как к нам нагрянул какой-то коронавирус — и все остановилось. Но это имело свой плюс в том плане, что появилось время засесть за фильм и спокойно, без спешки доработать его. Мы сейчас завершаем монтаж фильма: осталось работы недели на две. Также группа Dogma записывает новые песни. Если все сложится, может, к концу года выпустим и новый альбом. Думаем и над тем, чтобы создать платформу для критиков и всех любителей рока, где бы публиковались ревю, на профессиональном уровне (а не на уровне “лайков”) обсуждались бы новые произведения.

Что касается ситуации в целом, то все музыканты, которые исполняли живую музыку и выступали, сегодня встали перед реальной проблемой: все клубы, залы и соответствующие сценические площадки закрыты. Ведь как живут музыкальные коллективы: зарабатывают деньги своими концертами, или же гастролями. Теперь все это стоит и неизвестно сколько продлится. А потому многие стали задумываться о капитализации на онлайн площадках: проводить концерты в интернете, где желающие хотя бы могли хоть маленькой, но суммой поддержать музыкантов. Хотя для нас очень трудно работать без реального присутствия зрителей: наши концерты — это совершенно иная атмосфера, где очень важен непосредственный контакт музыкантов и зрителей. При выступлении в интерактивном формате очень страдает эмоциональная составляющая концерта. Не говоря уже о качестве звука. На живых концертах хороший звук очень важен: мы ставим соответствующую технику, чтобы максимально наилучшим образом представить свою музыку. В онлайн формате же что бы мы ни делали, зритель услышит настолько, насколько позволяет его техника: смартфон, компьютер, динамики. Но выхода нет, надо искать новые способы, а потому мы сейчас консультируемся с профессионалами и продумываем варианты.

— И напоследок, что бы тебе хотелось сказать нашим гражданам и поклонникам рока в эти непростые дни?

— Во всем этом есть один позитивный момент. Нашему народу не впервой проходить через тяжелые испытания, и он всегда поднимался. У нас есть некий внутренний иммунитет, и мы выйдем и из этого сложного периода. Но если взглянуть на нашу жизнь до коронавируса, то это сплошная беготня, попытки угнаться за всем и все успеть. А теперь есть возможность не торопиться и найти в себе новые грани, раскрыть скрытые таланты и умения. Может быть, вчерашний штукатурщик, сидя дома, начнет рисовать? А еще мне бы хотелось, чтобы из этого испытания люди вышли подобревшими, потому что много злости накопилось вокруг. Нас не так много, и негоже нам проецировать ее друг на друга.