Признание — минимум, чего достойны 1,5 млн жертв Геноцида армян

Общество 29 апреля, 2020 | Автор : admin

Национальное новостное агентство Израиля 24 апреля в День памяти жертв Геноцида армян опубликовало статью директора государственного информационного агентства Арменпресс Арама Ананяна. Представляем статью полностью:

“Овсанна Мирханян, Мари Киракосян и Епракси Горгян — последние свидетели Геноцида армян, проживающие в Армении. Для них Геноцид является не только самой трагической страницей в истории армянского народа, но и потерянной семьей, родиной и детством — незаживающей раной своей биографии. Для этих женщин не существует циничного вопроса Гитлера “кто сегодня помнит массовые убийства армян”, которая размещена в качестве ужасающего знака в Вашингтонском Мемориальном музее Холокоста. Этот знак напоминает нам, что молчание, забвение и отрицание создают зловещую возможность для повторения ужасных преступлений против человечества.

Сегодня день памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции. Историки и исследователи геноцида считают, что уничтожение армян планировалось для решения ряда проблем. Османское руководство искоренило армянскую политическую, экономическую и культурную элиту, депортировало армян из их исторической родины, чтобы не только избежать выполнения международных обязательств Османской империи, но также осуществить всеобъемлющие политические и социальные реформы, нацеленные на защиту фундаментальных прав и всеобщих свобод христианских меньшинств. Это было неотъемлемое право армянского народа, которое никогда не было обеспечено в Османской империи. Турция предпочла уничтожить армянский вопрос путем расправы и депортации армянского народа.

На протяжении десятилетий, 24 апреля, армянский народ во всем мире поминает своих 1,5 миллиона соотечественников, которые стали жертвами бесчеловечного преступления, совершенного турецким государством. Мы поминаем их даже в те трудные времена, когда из-за геополитических реалий пытались нам запретить поминать. Мы поминаем их сегодня, когда внимание человечества сосредоточено на эпидемии, которая настигла весь мир. Мы будем поминать их завтра: будем поминать, потому что мы убеждены, что забвение может вновь проложить путь для новых проявлений ксенофобии в любой точке мира.

Мы не молчим, хотя многие сегодня могут понять наше горе без слов. Мы не молчим, потому что молчание опасно. Не молчат друзья справедливости, которые понимают, что молчание опаснее любых политических последствий. Они не молчат, потому что молчание создает возможность для отрицания и иллюзии безнаказанности.

Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, который остался в живых после Холокоста и был поборником признания Геноцида армян, сказал, что отрицание — это повторное убийство жертв. В современном мире, к сожалению, формы отрицания также совершенствуются. Негационизм Турции обрел новый облик: это смесь полуправды и открытой лжи, которая заканчивается бессмысленными оправданиями и попытками перенести вину с палача на жертву. Этот путь в тупик, результатом которого станет глубокий кризис идентичности.

Одним из наиболее эффективных способов преодоления этого тупика и устранения последствий геноцида является продолжающийся процесс международного признания Геноцида армян (он был официально признан и осужден примерно 30 странами, включая Россию, США, Францию, Германию и т.д.), особенно теми государствами, чьи народы имеют похожую историческую судьбу, которые знают, как ужасные преступления могут быть вызваны слепой ненавистью.

Пришло время, чтобы личная информированность превратилась в четкие решения. Для того чтобы исключить такие преступления в будущем, общественная осведомленность также имеет большое значение. Например, в декабре 2019 года Конгресс США официально признал Геноцид армян, призвав не только бороться с отрицанием, но и поощрять включение информации о геноциде в сферу образования. Это одна из важнейших составляющих совместной формулы против преступления геноцида: “Никогда больше”.

“Никогда больше”: миллионы людей, многие государства и организации будут чтить сегодня память жертв Геноцида армян. Бесстыдный вопрос “кто сегодня помнит массовые убийства армян” должен быть раз и навсегда закрыт одним ответом: “Все мы”.

Сегодня в Армении проживают три свидетеля Геноцида армян, но переживших миллионы. Мы, армяне всего мира, несем боль, страдания и ужасы наших предков в своих сердцах и душах не только 24 апреля, но и каждую секунду, всегда. Вечный огонь, пылающий на вершине Цицернакаберда, находится в сердцах всех нас, мы поминаем, мы помним, мы молимся за души жертв и боремся за признание справедливости”.