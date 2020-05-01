Дань памяти

Регион 01 мая, 2020 | Автор : admin

Ряд членов Конгресса США почтили память безвинных жертв Геноцида армян в Османской империи и выразили свою поддержку армянскому народу. Видеообращения конгрессменов были помещены на официальной странице Армянской Ассамблеи Америки в Facebook.

С видеообращениями по случаю 105-й годовщины Геноцида армян обратились конгрессмены Джон Сарбейнс, Раджа Кришнамурти, Тулси Габбард, Анна Ашун, Дон Бейер, сопредседатель комитета по делам Армении Джеки Шпейер и другие. Они отметили, что всегда следует помнить 1,5 миллиона армян, ставших жертвами Геноцида 1915 года.

С заявлением по случаю 105-й годовщины Геноцида армян выступил и председатель Комиссии по международным отношениям и миграции Центральноамериканского парламента Даниэль Ортега, осудивший это чудовищное преступление, совершенное против армян в Османской Турции. Текст заявления Ортеги распространило посольство Армении в Мексике.

Господин Ортега заявил, что он присоединяется к государствам, организациям и частным лицам, которые признали и осудили Геноцид армян.