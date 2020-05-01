Бако СААКЯН: Возврата к прошлому не будет — ни в территориальном плане, ни в плане статуса

Регион 01 мая, 2020 | Автор : admin

Возврата к прошлому не будет — ни в территориальном плане, ни в плане статуса, заявил Президент Республики Арцах Бако Саакян, комментируя в ходе выступления в Национальном Собрании страны высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поэтапном варианте урегулирования азербайджано-арцахского конфликта.

“Говоря о Карабахской проблеме, мы говорим о нашей судьбе. На всех площадках, во время всех встреч, в том числе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ у меня была возможность представлять позицию нашей страны. Я неоднократно публично заявлял, что уважаю и продолжу уважать осуществляемую МГ ОБСЕ миссию, поскольку считаю, что относительный мир обеспечивается также благодаря их миссии”, — сказал Бако Саакян, передает “Арцахпресс”.

Президент Арцаха отметил, что встречи проходили в атмосфере уважения, и он отмечал, что безопасность и независимость Арцаха не являются предметом торга.

“За прошедшие годы мы никоим образом не отклонились от нашей позиции и принципов. По моему глубокому убеждению, азербайджано-карабахский конфликт является одной из самых сложных мировых проблем, которая несет в себе множество требований. И мы обязаны, учитывая все это и уважая заинтересованность международного сообщества, прийти к ее разрешению мирным путем, но продолжая оставаться на своих позициях. Мы уважаем и будем уважать те или иные предложения сопредседателей, их искренние усилия, направленные на урегулирование конфликта”, — сказал Бако Саакян.