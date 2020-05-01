Государство 01 мая, 2020 | Автор : admin

Объявлен тендер на покупку 100 автобусов для Еревана длиной в 12 м, с низкой платформой, приспособленной для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил мэр Еревана Айк Марутян.

“После временных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, мы, наконец, объявляем тендер на покупку автобусов. На официальной странице Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) опубликован тендер на покупку 100 автобусов, объявленный мэрией Еревана. По конкурсу мы планируем приобрести 100 автобусов с двигателем, работающим на природном газе, длиной 12 метров, с низкой платформой, приспособленной для людей с ограниченными возможностями, лучшие международные стандарты которых тщательно разработаны и представлены в тендерном пакете”, — отметил Марутян.

Тендер будет открыт до 12 июня 2020 года.

25 декабря 2019 года в ходе очередного заседания Совета старейшин Еревана вице-мэр Еревана Сергей Арутюнян сообщил, что для новой сети требуется около 850 автобусов и планируется, что они будут поставляться поэтапно.

Айк Марутян в феврале выразил надежду, что осенью текущего года в Ереване будет 100 новых автобусов.