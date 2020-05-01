“Армянский парк” в Цицернакаберде

Государство 01 мая, 2020 | Автор : admin

Председатель Союза армян России Ара Абрамян откликнулся на идею и инициативу Президента Армении Армена Саркисяна — основать на территории парка Цицернакаберд общенациональный парк солидарности и памяти “Ай парк”. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата Президента РА.

В письме Президенту Саркисяну Ара Абрамян отметил, что реализация этой инициативы содержит в себе важную идею и наилучшим образом отражает как историческую, так и государственно-общественную повестку нашего народа. “Господин президент. Я, как и все члены крупнейшего национального объединения Российской Федерации — Союза Армян России с готовностью поддерживаем Вашу инициативу и будем рады приложить наши возможности, знания и усилия для ее претворения в жизнь. Несомненно, совместная работа и совместные усилия послужат дальнейшему сплочению нашей нации”, — отмечается, в частности, в письме Ара Абрамяна.