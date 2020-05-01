“Золотой абрикос” — с 1 по 8 ноября 2020 года

Культура 01 мая, 2020 | Автор : admin

Ереванский Международный кинофестиваль “Золотой абрикос” состоится с 1 по 8 ноября 2020 года. Об этом говорится на официальной странице фестиваля в Facebook.

“Команда фестиваля в эти дни воздерживалась от поспешных заявлений в связи с проведением “Золотого абрикоса” с 12 по 19 июля, поскольку как с Министерством образования, науки, культуры и спорта, так и со своими многочисленными армянскими и зарубежными партнерами и с партнерскими фестивалями обсуждались различные сценарии — от онлайн-фестиваля до переноса на следующий год”, — говорится в записи.

В результате длительных обсуждений команда “Золотого абрикоса” на данный момент сочла целесообразным проведение фестиваля с 1 по 8 ноября 2020 года. “Будем надеяться, что все будет хорошо. На этот раз мы встретимся не в июле, но надеемся, что в ноябре мы проведем праздник “Золотой абрикос”, — отмечается в сообщении.