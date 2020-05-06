Ограничения сняты

Государство 06 мая, 2020 | Автор : admin

Что необходимо соблюдать?

В Армении с понедельника, 4 мая, нет необходимости иметь листок передвижения. Однако решением коменданта запрет на общественный транспорт все еще действует. И неизвестно, когда будет отменен.

Впрочем, это ограничение остается с учетом высокого риска общественного транспорта, связанного с распространением вируса. Граждане смогут передвигаться исключительно на такси — естественно, те, кто имеет такую возможность.

Также сняты ограничения почти на все виды экономической деятельности. С 4 мая вновь заработали рестораны и кафе на открытом воздухе. Индивидуальные услуги, в числе которых услуги прачечных, чистки и сухой чистки, парикмахерские и деятельность салонов красоты также разрешены.

Открылась обрабатывающая промышленность по всем видам деятельности. Ботанические и зоологические сады и особо охраняемые территории также открыты.

Деятельность спортивных объектов разрешена лишь для профессиональных спортсменов — причем только для проведения спортивных мероприятий.

Однако с отменой ограничений ожидается более строгий контроль.

Параллельно с устранением ограничений на определенные виды экономической деятельности и ограничений на свободное передвижение разработаны рекомендации, какие правила должны соблюдаться на рабочих местах. Они помогут работодателям эффективнее организовать профилактические работы. Правила и руководства опубликованы на сайте правительства, а также на сайте Covid19.gov.am.

Принципы одинаковы для всех видов деятельности: обеспечение социальной дистанции при общении с клиентами, проведение различных гигиенических мероприятий: дезинфекция, проветривание помещения, частое мытье рук. В случаях температуры работников или клиентов, они должны покинуть рабочее место и обратиться к врачу.

Другое важное мероприятие — организация, по возможности, удаленной работы для лиц уязвимых групп — в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Организации, занимающиеся экономической деятельностью, должны работать без проведения собраний, или же с небольшим количеством людей, также обеспечивая социальную дистанцию. В кафе, ресторанах на открытом воздухе официанты должны носить защитные маски и перчатки.

Напомним, что ограничение свободного передвижения людей для предотвращения распространения коронавируса по всей территории Армении было введено с 23:59 24 марта.