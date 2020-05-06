Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая в Национальном Собрании РА на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям в ходе обсуждения отчета о деятельности МИД за 2018-2019гг., заявил, что поэтапный подход к урегулированию казербайджано-арцахского конфликта возможен, но он должен предусматривать соразмерные и сопоставимые уступки всех сторон. Он отметил важность разработки такого плана урегулирования, в котором обязательства сторон конфликта будут сбалансированы. Вариант, когда одна из сторон идет на ослабление своих позиций, а другая их сохраняет, министр назвал неприемлемым, отметив тщетность ожидания от Еревана каких-то шагов, предполагающих односторонние уступки и способных навредить национальной безопасности Армении и Арцаха.

Безопасность народа Арцаха является приоритетом, и первоочередная задача Армении — обеспечить экзистенциальную безопасность. “Повторения апреля 2016 года не будет, не будет 1991-1994 годов. Для этого нам хватит решимости”, — заявил Мнацаканян, подчеркнув, что по этому вопросу существует общенациональный консенсус, который укрепляет позиции армянской стороны.

Иными словами, Армения более не допустит осуществления Азербайджаном геноцида в Арцахе.

1991 год — удушение “Кольцом”

Азербайджанские власти, расправившись в 1988-1990гг. с беззащитным армянским населением Сумгаита, Баку, Кировабада и других населенных пунктов Азер. ССР, приступили к реализации широкомасштабной операции по депортации армянского населения приграничных сел Арцаха. Начавшаяся 30 апреля 1991г. операция носила символичное название — “Кольцо” — и была призвана удушить свободолюбивых арцахцев, осмелившихся поднять перед Армянской и Азербайджанской ССР, а также властями Союза ССР вопрос о выходе из Аз. ССР и воссоединении с Арменией. Операция “Кольцо” стала ответом союзного Центра, направившего на расправу с арцахцами части советской армии, внутренних войск МВД СССР. Именно они помогли азербайджанскому ОМОНу изгнать армян из Геташена и Шаумянского района, которые по сей день находятся под азербайджанской оккупацией. Без подобной поддержки азербайджанцы в армянонаселенные районы не сунулись бы, зная, что получат достойный отпор.\

Операция началась массированным обстрелом сел Геташен и Мартунашен Шаумянского района. Впервые против мирных жителей были задействованы танки, боевые вертолеты, артиллерия. Азербайджанские отряды милиции особого назначения (ОМОН) при поддержке подразделений внутренних войск МВД СССР и Советской Армии врывались в армянские села формально якобы для “проверки паспортного режима”, а на деле для убийств, грабежа, террора против армянского населения с последующей депортацией. В результате военно-полицейских действий были разрушены десятки армянских сел Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов, депортировано почти десять тысяч человек, более 100 — убито, несколько сотен человек взяты в заложники. Судьба многих из них остается неизвестной до сих пор.

Это был Геноцид. Как в Сумгаите, Баку, Кировабаде, как в Османской Турции в 1915-23гг., когда силы государства были направлены на расправу с неугодными гражданами армянской национальности. Радиотелеграмма из Геташена: “СОС, СОС, СОС” Мы, жители двух армянских сел в Азербайджане Геташен и Мартунашен умоляем спасите наши жизни. Советская армия уничтожает нас, советских граждан. В нас палят из пушек, стреляют из пулеметов и автоматов с земли и с неба. Нас давят танками в наших домах и дворах, детей, женщин, стариков хватают заложниками азербайджанские омоновцы, ломают руки, ноги, ребра разбивают ударами об стену, отбивают почки, снимают скальп, гонят голыми по улицам, колют ножами. Мы держались три года, но против армии нам не устоять, наши мужья бессильны защитить нас охотничьими ружьями, армия уничтожает нас, заставляя признать власть Азербайджана или покинуть родные села, но даже бежать не дают, стреляют. Наши дома разгромлены, горят, нам негде укрыться! Люди мира! Спасите! Хотя бы детей спасите! Мы погибнем огражденные танками от внешнего мира. СОС,СОС,СПАСИТЕ”.

С обороной Геташена и Шаумяна навсегда связали свои имена истинные герои нашего времени Татул Крпеян, Симон Ачикгезян, Артур Карапетян, Валерий Назарян, Грач Даниелян, Шаген Мегрян и многие-многие другие.

В результате военно-полицейских действий были разрушены десятки армянских сел Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов, депортировано почти десять тысяч человек, более 100 — убито, несколько сотен человек взяты в заложники. Судьба многих из них остается неизвестной до сих пор. Эта кровавая операция окончательно перевела азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость, дав старт последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). “Армянские погромы, осуществленные азербайджанскими властями в ответ на требование арцахцев реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение и последующая военная агрессия против Республики Арцах в 1991 году, которая вновь повторилась в апреле 2016 года, продемонстрировали, что только путем создания и укрепления независимой государственности можно обеспечить право народа Арцаха свободно и безопасно жить на своей родине. Осознание международным сообществом данной реальности и международное признание Республики Арцах станут дополнительным сдерживающим фактором против стремления Азербайджана развязать новую войну и обеспечат мир и безопасность во всем регионе Южного Кавказа”, — отмечает в этой связи МИД Арцаха.

6 мая — черный день для ноемберянцев

Союзный центр тогда, по сути, объявил войну не только Арцаху, но и Армении, все приграничье которой в рамках операции “Кольцо” подвергалось непрерывным обстрелам и нападениям. В конце апреля — начале мая приграничные села Ноемберянского района были окружены и подвергались непрерывному обстрелу. Для защиты Воскепара силами местного РОВД было организовано круглосуточное дежурство. Ранним утром 6 мая автобус и автомобиль “Нива”, в которых на смену товарищам направлялись на посты 24 милиционера, напоролись на засаду, устроенную подразделениями 4-й армии СССР, расположенной в то время в Азербайджане. Машины, помимо прочего, были атакованы двумя вертолетами Советской армии, и были буквально изрешечены огнем из автоматов и осколками гранат. 11 человек погибли на месте, трое были тяжело ранены и вместе с остальными десятью переданы азербайджанскому ОМОНу, хотя все происходило на территории Армянской ССР. Их погрузили в грузовик и отвезли вначале в Казах. Ад начался уже в пути, когда милиционеров принялись избивать, в том числе раненых, которым не было оказано никакой медпомощи, и они истекли кровью на глазах товарищей. Из воспоминаний одного из оставшихся живых милиционеров, старшего лейтенанта Гранта Арутюняна: “У больницы мы, пятеро здоровых, помогли выйти из машины восьмерым раненым, и нас начали бить. Собралось несколько тысяч человек, милиционеры стволами автоматов и пистолетов просто разбивали нам кости. Потом напали жители города. Не знаю, сколько часов продолжалось это. Они не щадили даже раненых, по нашим открытым ранам били также женщины-врачи и медсестры. Кажется, участковый инспектор села Баганис-Айрум разбил на куски стул о голову Шаго. Оставив нескольких раненых в больнице, нас повезли в отдел внутренних дел Казаха, где два дня и две ночи палками, стульями, дубинками разбивали нам кости”.

Спустя несколько дней армянских милиционеров перевезли в Гянджинскую тюрьму, где их ждали немыслимые испытания и страдания. Практически ежедневно по одному выводили из камер и избивали дубинками, кормили соленой похлебкой, потом днями не давали воды. В Гянджинском изоляторе ноемберянские милиционеры увидели своих товарищей, это были 29 сотрудников РОВД, которые, как выяснилось потом, сдались в заложники, чтобы спасти село Воскепар от уничтожения.

Милиционеров освобождали группами, последние пятеро оставались вплоть до середины августа. Все это время в Арцахе и Армении продолжалась операция “Кольцо”. Только в 20-х числах августа, с провалом ГКЧП, операция была прекращена. Чем закончилась развязанная после этого официальным Баку широкомасштабная военная агрессия против Арцаха и Армении, хорошо известно — в мае 1994г. Азербайджан был вынужден подписать с Арцахом и Арменией соглашение о прекращении огня. Оно вступило в силу в полночь на 12 мая 1994г.