Регион 06 мая, 2020 | Автор : admin

Инициатива “Премия стабильности Заеда” Объединенных Арабских Эмиратов проводит кампанию “Ищем лидеров”, в рамках которой участники должны представить инновационные решения и образовательные программы в сферах здравоохранения, питания, воды и энергетики. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.

Заявки на участие в конкурсе могут подавать учебные заведения и инновационные образовательные центры, отправляя информацию о себе до 20 мая 2020 года по эл. адресу: info@zayedsustainabilityprize.com. Более подробную информацию о конкурсе и кампании можно найти на официальном сайте инициативы “Премия стабильности Заеда”.