Помочь работодателям и работникам найти друг друга

Государство 06 мая, 2020 | Автор : admin

Правительство разрабатывает проекты, нацеленные на снижение уровня безработицы

Министерство труда и социальных вопросов, учитывая складывающуюся на рынке труда Армении ситуацию и с целью противодействия вызванным пандемией коронавируса негативным тенденциям в сфере занятости, разрабатывает ряд проектов, которые призваны смягчить влияние кризиса и помочь лишившимся заработка людям сориентироваться в сложившихся условиях и найти новые места работы.

Проекты Министерства разрабатываются с учетом реалий, складывающихся на рынке труда как в связи с вынужденным простоем многочисленных предприятий в период чрезвычайного положения, так и с прогнозами на последующий период действия частичных ограничений, а также выхода из кризиса.

Разработка двух из четырех проектов уже находится на стадии окончательной доработки: документы представлены заинтересованным структурам правительства, проходят последние обсуждения и вскоре ожидается принятие решений о старте их реализации.

Первый проект нацелен на то, чтобы стимулировать работодателей на создание новых рабочих мест и помочь людям, лишившимся работы в результате пандемии в марте текущего года, устроиться на новое место работы. Для этого намечено предложить работодателям четырехмесячное финансовое возмещение за каждого принятого на работу бенефициара данного проекта. Размер возмещения будет определяться из величины заработной платы данного работника — 60% от установленной ставки, но не более, чем 85 тысяч драмов. По условиям проекта трудовой договор с бенефициаром должен быть заключен на срок не менее восьми месяцев, из которых работодатель получит возмещение в первый, второй, седьмой и восьмой месяцы. Единственное ограничение: рабочее место должно быть, действительно, новым. То есть бенефициар не может устроиться на работу у того же работодателя, у которого он работал до увольнения. Это ограничение предусмотрено, чтобы избежать возможных поползновений получить возмещение за повторный прием уже работавшего ранее сотрудника.

Предусматривается, что данный проект будет действовать до конца 2020 года, то есть работодатели будут заинтересованы в приеме на работу людей, ставших безработными после 16 марта, когда было введено чрезвычайное положение. При этом речь будет идти о длительных сроках трудового договора.

Разработанный Министерством по труду и социальным вопросам проект представил заместитель министра Арман Удумян на состоявшихся в понедельник слушаниях в постоянной комиссии Национального Собрания по здравоохранению и социальным вопросам. Он проинформировал, что на данный момент проект рассчитан на 500 бенефициаров, однако учитывая недавние активные обсуждения в парламенте, связанные с госбюджетом, велика вероятность, что проект будет расширен на большее число бенефициаров.

Второй проект, который Министерство готовит к запуску, связан с расширением уже действующей программы оплаты общественных работ. Будет расширен список оплачиваемых общественных работ, включая такие виды занятости, как восстановление лесов, осуществление посадок леса, уход за лесонасаждениями. Это не только позволит привлечь рабочую силу для реализации крупномасштабной, принятой еще осенью 2019 года программы высаживания 10 миллионов деревьев в текущем году на всей территории Армении, но также создаст временные рабочие места, которые столь необходимы в сельских общинах для обеспечения занятости социально уязвимых слоев населения. По мнению Армана Удумян, этот проект также предусматривает большой объем работ и у него будет много бенефициаров.

Заместитель министра также вкратце представил две находящиеся в разработке программы. Одна из них связана с налаживанием более тесного и финансово заинтересованного сотрудничества государственного агентства занятости с частными агентствами по трудоустройству, что придаст большую гибкость и эффективность процессу подбора подходящего места работы для зарегистрированных в агентстве занятости безработных. Другая программа — организация своеобразных «курсов мастерства” у конкретных работодателей. Это позволит безработным не только приобрести профессиональные навыки и улучшить квалификацию, чтобы повысить степень своей конкурентоспособности на рынке труда, но также рассчитывать на дальнейшее трудоустройство на предприятии, где проходил обучение.

Образовательный аспект в вопросах занятости во все времена имеет ключевое значение. Имея это в виду, государственное агентство занятости с начала мая запустило новый проект дистанционного обучения. Порядка 800 участников этих курсов в дистанционном режиме получат знания по основным навыкам, которые повышают шансы на успех на рынке труда. Как повысить самооценку, как правильно осознать и представить перспективному работодателю собственные сильные стороны, как правильно написать резюме (так называемое CV) и подготовиться к интервью. Попутно, достигнута договоренность о том, чтобы пройдя обучение на этих курсах, их участники продолжили профессиональное обучение в различных модулях дистанционного образования, которые проводит Министерство образования, науки, культуры и спорта, для получения специализации в конкретных отраслях.

Министерством по труду и социальным вопросам ведутся также активные переговоры с международными партнерами, в частности, с Международной организацией труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН. Уже есть предварительная договоренность об оказании помощи в разработке новых активных программ с учетом соответствующего международного опыта.

Также в ближайшие месяцы будет проведено блиц-исследование среди работодателей, что позволит уточнить спрос на рабочие места, который складывается в условиях пандемии и в перспективе — после ее преодоления. Это позволит более эффективно определять направленность активных программ профессионального обучения и повышения квалификации, с тем, чтобы ориентировать ищущих работу лиц на те отрасли, которые будут востребованы.