Состоялась генеральная репетиция

Государство 06 мая, 2020 | Автор : admin

Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении провели генеральную репетицию пролета в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-служба Южного военного округа, демонстрационный пролет авиации помимо г. Ереван, впервые пройдет в Гюмри.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8МТВ и Ми-24П выполнили пролет над мемориальным комплексом “Мать Армения”, после чего летчики пролетели на минимальных высоте и скорости над “Большой” и “Малой крепостью” дислокацией российской военной базы в Гюмрийском военном гарнизоне.

Всего к подготовке к праздничным мероприятиям задействовано около 20 единиц военной и авиационной техники.

9 мая в 10 часов по московскому времени над городами Ереван и Гюмри экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационной базы Эребуни ЮВО и Минобороны Армении выполнят демонстрационный пролет.