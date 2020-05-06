Строятся объекты здравоохранения

Государство 06 мая, 2020 | Автор : admin

Об осуществлении активных работ по капитальному строительству в сфере здравоохранения доложил министр здравоохранения Арсен Торосян на вчерашнем совещании у премьер-министра Никола Пашиняна.

Участники совещания обсудили программу капитальных расходов “Здравоохранение — 2020”. По словам министра здравоохранения, в настоящее время ведутся подготовительные работы по строительству медицинских центров в Мартуни и Ехегнадзоре. Запущен процесс организации тендеров на реализацию этих проектов, каждый из которых предварительно оценивается в 5,1 млрд драмов. По завершении тендеров начнутся строительные работы.

Кроме того, на разных этапах реализации находятся программы по ремонту, строительству и капитальной перестройке ещё 12 медицинских центров в различных городах и общинах. Общая стоимость работ на этих строительных объектах составляет 18,5 млрд драмов, а также еще 3,8 млрд драмов намечено выделить на приобретение необходимого оборудования и имущества.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул важность качественного выполнения работ и завершения их в установленные сроки. Глава правительства отметил, что проекты капитальных затрат должны обеспечить капитальный результат и создать новые рабочие места, особенно в сфере строительства.