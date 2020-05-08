Парламент заслушал отчет правительства

В среду Национальное Собрание заслушало годовой отчет правительства о выполнении программы 2019 года, который представил премьер-министр Никол Пашинян. Хотя отчет должен был охватывать деятельность исполнительной власти в течение года, но, как отметил глава Кабмина, по понятным причинам рамки его расширились. Посему отчет был разбит на три части: деятельность правительства с начала 2019 года до начала коронавирусного кризиса; решения, принятые в ходе управления кризисом; дальнейшие действия.

Во всех отраслях экономики зарегистрирован рост

Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что 2019-й стал первым годом полноценного функционирования постреволюционного правительства, и в течение его Кабмину удалось зарегистрировать самый высокий экономический рост начиная с 2008 года — 7,6%, — самый, по словам премьера, высокий среди стран ЕАЭС, всех соседних государств и стран Европейского региона.

Экономический рост Армении за отчетный год сопровождался совершенствованием отраслевой структуры экономики, низкой инфляцией, стабильными финансовыми показателями. В сфере перерабатывающей промышленности экономический рост составил в 2019 году 12%, экспорта товаров и услуг — 10,3% (большую роль сыграли здесь оптовые поставки за рубеж армянских коньяков и вин). Зарегистрирован рост также в сфере высоких технологий — примерно на 30%.

Приток иностранных инвестиций за январь-сентябрь отчетного года составил 2,2 млрд долларов США — прирост на 27,2% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается налоговых поступлений в бюджет — по словам премьера, после революции правительству удалось за год и 8 месяцев увеличить этот показатель на 43,6%, бизнесу были возвращены долги в размере 199 млрд драмов.

В 2018 — 2019 гг. правительству удалось увеличить показатель налоговых доходов государственного бюджета на 505 млрд драмов. Это более $1 млрд. “Хочу подчеркнуть заявление, сделанное мною в революционный период, что доходы госбюджета в течение 1 — 2 лет должны расти на 30 — 35%, — напомнил премьер, резюмировав: — По сути, за год и 8 месяцев нам удалось увеличить доходы госбюджета на 43,6%”.

Премьер особо подчеркнул то обстоятельство, что фактически решен вопрос сверхвыплат, десятилетиями бывший предметом обсуждений в Армении — бизнесу было возвращено около 199 млрд драмов долга. “При этом 40 млрд из них — долги, которые в соответствии с принятыми в 2017 году изменениями в Налоговом кодексе были классифицированы как долг 3-го сорта. Но мы, учитывая также и перевыполнение доходов бюджета, посчитали, что это будет хорошим стимулом для экономической активизации и решили вернуть этот долг. А остальные 306 млрд драмов увеличились в налоговых доходах госбюджета, что использовалось для конкретных целей: и капитальные инвестиции, и повышение зарплат, пенсий, пособий”, — сказал он.

За период с мая 2018-го по конец 2019-го в Армении было создано (либо выведено из тени) 87 тысяч рабочих мест, уровень безработицы сократился на 2,1%, на 2,5% повысился уровень занятости. Уровень бедности сократился на 2,2% (ныне он составляет 23,5%).

Премьер-министр подробно представил также этапы повышения оплаты труда военнослужащих, медицинских работников, педагогов средних школ, служащих уголовно-исправительных учреждений.

“За отчетный период правительству удалось обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность Республики Армения. Укрепление обороноспособности Армении и Арцаха, взвешенная внешняя политика и обеспечение внутренней стабильности создали благоприятные условия для констатации высокого экономического роста. Благодаря взвешенной внешней политике удалось расширить и укрепить международные партнерские связи, а благодаря зарегистрированному в различных областях прогрессу — повысить международный авторитет Армении”, — отметил Никол Пашинян.

Антикризисные меры

В рамках антикризисных мер по нейтрализации последствий пандемии коронавируса более одного миллиона человек получили от правительства непосредственное содействие, заявил премьер, представляя отчет правительства. Он напомнил о 16 антикризисных мероприятиях, осуществленных Кабинетом министров, в результате которых оказано содействие почти 21 тысяче хозяйствующих субъектов — они получили льготные кредиты.

По словам главы правительства, в этой труднейшей ситуации финансовый рынок Армении весьма оперативно стабилизировался — во второй половине марта начались тенденции дестабилизации, которые были быстро нейтрализованы. “Имелись опасения возникновения в стране социального коллапса и гуманитарного кризиса”, — подчеркнул Пашинян, добавив, что благодаря антикризисным мерам правительства стало возможным избежать и того, и другого. При этом указал, что в наших магазинах не наблюдалось ни пустующих полок, ни скачкообразного роста цен.

Более того, условия карантина в Армении оказались в центре внимания мировой и региональной прессы как образец для подражания.

Премьер-министр подчеркнул, что первой целью антикризисной операции было недопущение в Армении паники, второй важнейшей — задача обеспечения системы здравоохранения, чтобы она могла обслуживать больных коронавирусом. С этой целью 300 эпидемиологических больничных коек, как минимум, были утроены, в ближайшие дни будут сданы в эксплуатацию еще 150 коек. 600 гостинично-больничных мест подготовлено для асимптоматичных больных. “Были изолированы 6000 человек”, — сказал Пашинян, подчеркнув, что с первого же дня было очень важно, чтобы в ходе изоляции и антикризисных мероприятий не было бы действий, унижающих достоинство граждан.

Несмотря на трудную ситуацию в мировом масштабе налоговые доходы госбюджета Армении в первом квартале 2020 года перевыполнены на 8,9 млрд драмов, эпидемия коронавируса помешала ожидаемому перевыполнение на 20 млрд драмов.

Предстоящие дела

Для страны и особенно правительства как на данном этапе, так и вообще весьма важно создание новых рабочих мест и обеспечение бесперебойного функционирования имеющихся. С этой точки зрения в стране также сложилась новая ситуация. В последние годы в Армению возвратились десятки тысяч наших соотечественников, среди которых лица, традиционно выезжавшие на сезонные работы в РФ и другие страны. Границы всех государств закрыты, рабочие места сокращены в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса. Связывать надежды с сезонной работой за границей — дело безнадежное. Работу надо искать на месте.

Представляя годичный отчет правительства, премьер-министр отметил: имеется решение начать в этом году капитальный ремонт и строительство более ста образовательных и медицинских объектов. Премьер выразил надежду, что в эти работы вовлекутся также соотечественники, лишенные возможности выехать на сезонные работы.

Среди предстоящих задач правительства премьер назвал актуальными создание независимой судебной системы, борьбу с коррупцией, подробно представив предстоящие шаги в этих направлениях.

Господин Пашинян особо подчеркнул: “Имею честь констатировать, что в Республике Армения нет какой-либо политической, криминальной, мафиозной силы, способной поставить под сомнение демократическую стабильность в Республике Армения, ненасильственную, народную, бархатную революцию 2018 года”.

Премьер-министр ответил на вопросы народных избранников, которых накопилось несколько десятков.

С докладами о деятельности руководимых ими сфер выступили также члены Кабинета министров.