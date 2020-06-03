Армянские предприятия Лос-Анджелеса разрушены и ограблены

Регион 03 июня, 2020 | Автор : admin

В ходе беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, были разрушены и ограблены армянские предприятия Лос-Анджелеса.

Согласно записи в Facebook на странице журналиста Уолли Саркисяна, ночью был разрушен и разграблен 30-летний бизнес армянской семьи.

Агентство Associated Press также сообщило об ущербе в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе: обувной магазин Алана Кокозяна был разрушен и ограблен.

Как отмечает агентство, Кокозян просил ворвавшихся спасти его бизнес, но его ударили бутылкой по голове. “Это был не политический протест”, — отметил Кокозян.

Напомним, что на протяжении последних нескольких дней США сотрясают беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук экс-офицера полиции.

После четырех ночей яростных протестов мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил в городе комендантский час с 20:00 до 05:00.