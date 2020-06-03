Армия Израиля получила приказ о подготовке к аннексии части Западного берега

Министр обороны и вице-премьер еврейского государства Бени Ганц отдал в понедельник распоряжение главе Генштаба Армии обороны Израиля Авиву Кохави ускорить подготовку военных к планируемому в июле 2020 года распространению израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа.

Ганц об этом сообщил в Twitter, передает ТАСС. Он также сообщил, что назначит ответственного за координацию работы различных государственных структур, которые будут задействованы в распространении суверенитета на части Западного берега.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 мая подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года. Он отметил, что речь идет об “исторической возможности”, которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа, и что ее “нельзя упускать”.

Газета Israel Hayom, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Израиль и Саудовская Аравия участвовали в секретных переговорах с декабря 2019г. при посредничестве США, в том числе по вопросу включения представителей Эр-Рияда в Совет исламского вакфа на Храмовой горе в Иерусалиме. По данным источников газеты, одна из главных целей этих переговоров, объединяющая еврейское государство с крупнейшей арабской монархией, — не допустить усиления влияния Турции в палестинских делах в целом и в вопросе защиты мусульманских святынь в Иерусалиме в частности.