Эрдоган пиратствует в Средиземноморье

Борьба Греции с Турцией за углеводородные ресурсы в восточной части Средиземного моря выходит на новый международно-скандальный уровень.

В СМИ Турции появились сообщения об обращении Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на получение лицензии по сейсмическим и буровым работам в Средиземном море. Анкара утверждает, что районы, где планируется проведение разведочных и буровых работ, находятся под суверенитетом Турции в пределах континентального шельфа страны, о чем уведомлены в ООН.

Афины расценили это как попытку Турции присвоить себе суверенные права Греции, а выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе как провокацию. Глава МИД Греции Никос Дендиас в связи с этим заявил, что лицензии касаются участков на континентальном шельфе Греции. “Это продолжение несуществующего турецко-ливийского меморандума”, — отметил он.

Речь о подписанных в конце ноября 2019г. президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, контролирующего лишь часть территории Ливии, меморандумах по морским зонам и о военном сотрудничестве. Афины называют эти меморандумы незаконными, утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции и добиваются от международного сообщества признания их ничтожными.

“Незаконные действия Турции не имеют правовых последствий. Они не могут нарушать суверенные права Греции, которые основаны на международном праве и международном праве на море”, — говорится в заявлении министра ИД Греции. “Греция была и остается полностью готовой противостоять этой провокации, если Турция наконец решит ее реализовать”, — заявил глава МИД Греции.

Турция в ответ заявила, что полна решимости отстаивать свои интересы и интересы турецкой общины Кипра в восточной части Средиземного моря. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой подчеркнул при этом, что Турция продолжает сейсмические работы и бурение в соответствии с заранее определенной программой.

Дело однако только морем не ограничивается. В конце мая международные СМИ сообщили о захвате турецкими военными и спецназом полиции куска греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица). По информации издания Army Voice, турецкие силы оккупировали небольшой участок берега реки неподалеку от греческого города Фере. Сообщается, что изначально на турецкой стороне появились около 10 человек, которые установили там палатку. Затем силы стали наращиваться. Сейчас уже более 35 турок находятся на греческой территории, которую они начали зачищать от леса. Кусок суши, на котором на постоянной основе обосновались турецкие военные, — по сути, речной нанос. В этом месте Эврос периодические меняет свое русло, и течет то западнее, то восточнее. Турция отказывается признавать, что Греция может иметь какую-либо территорию к востоку от реки, даже если та периодически меняет свое русло естественным путем, пишет Army Voice. Издание отмечает, что недавно на границу приезжали греческие армейские офицеры-географы, которые изучали местность для установки заграждений. Турецкой стороне это не понравилось, и она направила в регион своих специалистов. Судя по всему, Анкара решила просто-напросто отобрать землю у Греции, указывают авторы материала. Турецкая сторона постоянно ссылается на доказательства того, что этот участок суши принадлежит ей, однако подтверждение не предоставляет. Из-за этого Турция отказывается от дискуссий, игнорируя договоренности, согласно которым страны обсуждают пограничные проблемы. “Присутствие турецких вооруженных сил свидетельствует о намерении Анкары создать военную проблему”, — резюмируют авторы статьи.

Как видим, членство Греции и Турции в НАТО отнюдь не мешает Анкаре проводить экспансионистскую политику в отношении партнера по Альянсу, который не смог воспрепятствовать ни оккупации в 1974г. Турцией северной части Кипра, ни нынешним посягательствам Анкары на греческие территории. В феврале с.г. на заседании ПА НАТО даже разразился скандал в связи с тем, что делегации Греции не дали возможности проинформировать членов НАТО о соглашении между Турцией и Ливией, равно как о незаконных действиях Турции, которая в нарушение международного права проводит бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра на участках, которые были на международном тендере переданы для исследования нефтяным компаниям стран-членов НАТО, таких, как Франция и Италия.

Нынче же Анкара обвиняет Грецию, Кипр, Египет, Францию и ОАЭ в стремлении создать “альянс зла” после того, как эти страны выступили с совместным заявлением, осуждающим политику Анкары в восточном Средиземноморье и Ливии, осудив эскалацию насилия в Ливии и отметив, что соглашение Турции с ПНС угрожает региональной стабильности. Были также осуждены незаконные турецкие действия в ИЭЗ Кипра и его территориальных водах и нарушения воздушного пространства Греции со стороны Турции, включая полеты над населенными пунктами и территориальными водами, в нарушение международного права.