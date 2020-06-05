Ношение маски в общественных местах обязательно

Государство 05 июня, 2020 | Автор : admin

В Армении ношение маски во всех общественных местах за пределами места проживания будет обязательным. Об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил вице-премьер, комендант Тигран Авинян. Исключение будет только для детей в возрасте до шести лет.

“Некоторые случаи просто оставлены на рациональный подход. Думаю, что у нас не должно быть проблем в этом отношении. Понимаю, что ношение маски в таких погодных условиях принесет некоторые неудобства, но уменьшит распространение инфекции”, — сказал Авинян.