В Ливии Турция пытается вывести из игры Израиль и Грецию

Ситуация в Ливии, где продолжается гражданская война, в которой борются две группировки, считающие себя законной властью, а именно Правительсто национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, остается сложной. По сообщениям СМИ, поддерживаемое Турцией и рядом стран Европы ПНС штурмует аэропорт Триполи, который удерживают силы ЛНА, пользующиеся поддержкой арабских стран и, в некоторых вопросах, России.

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в среду в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость прекращения боевых действий в Ливии и возобновления содержательных переговоров между противоборствующими сторонами.

Днем раньше миссия ООН в Ливии заявила, что противоборствующие ливийские стороны согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5) по перемирию в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН во время переговоров 23 февраля.

Однако, как сообщает “Аль-Арабия”, Хафтар уведомил власти Египта, что отказывается от мирных переговоров с ПНС до отвода турецких военных. “Хафтар придерживается своей позиции о том, что турецкие военные должны быть выведены до начала переговоров с Правительством согласия”, — сообщает “Аль-Арабия” со ссылкой на свои источники. Также согласно информированному источнику телеканала, для начала переговоров свои “позиции должны оставить и силы Правительства национального согласия”. Также по данным “Аль-Арабии” Хафтар попросил египетскую сторону “задействовать соглашение о совместной межарабской обороне для противостояния турецкой агрессии”, передает РИА Новости.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Хафтар не сможет выиграть войну без поддержки извне. Между тем, сама Турция, рвущаяся к контролю над ливийской нефтью, открыто перебрасывает в Ливию десяти тысяч вооруженных наемников из числа контролируемых ею сирийских боевиков, военную технику, вооружение. В рамках геополитической доктрины “Голубая родина” Турция стремится укрепить свои позиции в средиземноморском регионе. 14-летний проект охватывает давнюю борьбу Анкары с Грецией за разделенный Кипр и конкуренцию с Афинами и морскими соседями Египтом, Израилем и Ливаном за права на добычу в регионе нефти и газа. Но своего пика эта доктрина достигла благодаря гражданской войне в Ливии, в которую еще до ее начала в 2014г. постепенно начал втягиваться ряд иностранных держав, пишет The Guardian. Издание отмечает, что даже если сделка между Турцией и ПНС по морским зонам будет отклонена международными судами, юридические баталии все равно не дадут конкурентам Анкары развивать геологоразведочные проекты в регионе. Наиболее значительный из них — новое совместное предприятие Греции, Кипра и Израиля по строительству газопровода в обход Турции. Вот почему Анкара действует в Ливии так нагло.