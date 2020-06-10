Для сохранения вида леопарда в Тавушской области

Общество 10 июня, 2020 | Автор : admin

Учитывая факт присутствия на территориях, прилегающих к общине Енокаван Тавушской области армянского (Кавказского, Передней Азии) леопарда, что является чудесным и беспрецедентным событием в последние 50 лет, для проведения скоординированного мониторинга на вышеуказанных территориях Фонд природы Кавказа (CNF) увеличивает финансовую поддержку инициативе “Дом эколога”. Об этом сообщили в Фонде природы Кавказа.

“При этом финансировании возможно будет привлечь новых сотрудников, приобрести необходимое топливо и другие необходимые принадлежности для организации мониторинга и систематических посещений вероятных зон обитания леопарда.

Напомним, что сотрудничество между CNF и инициативой “Дом эколога”, целью которого было проведение общественного мониторинга лесов национального парка “Дилижан”, началось в 2018 году. Благодаря проделанной за это время работе уже очевидны положительные сдвиги в деле сохранности парка, что свидетельствует о жизнеспособности инициативы, обозначая ее дееспособность и новый уровень такого варианта сохранности. Фонд природы Кавказа продолжит свою миссию в деле сохранения уникального биоразнообразия Армении”, — говорится в сообщении фонда.