История современного искусства и эстамп в теории и на практике

Информированность об истории современного искусства, его актуальных тенденциях развития и зарубежных деятелях, функционирующих в этой сфере, очень важна. Причем как с профессиональной, так и с точки зрения образовательного и культурного развития общества, формирования эстетического вкуса. Так считают в организации “Диалог культур”, которая объявила о старте с 25 июня масштабного обучающего курса “История современного искусства и эстамп”. Участие в занятиях бесплатное, заявки принимаются по 20 июня. Желающие принять участие могут прислать свою биографию с прилагаемой фотографией на info@kulturdialog.org.

С претендентами, прошедшими первый этап, будет проведено интервью с целью окончательного отбора. Участники, которые последовательно и без прогулов будут посещать занятия, по их окончанию получат специальное свидетельство.

Более подробно о воркшопе мы попросили рассказать основателя организации “Диалог культур”, искусствоведа Сону Арутюнян, которая отметила, что эти занятия проводятся в преддверии III Международной биеннале печатной графики, Ереван-2021 — уникального события для нашей столицы, где ранее никогда не проводились биеннале печатной графики.

— К сожалению, в наших художественных вузах преподают историю академического искусства, а вот то, что происходит сегодня в сфере современного искусства, что сейчас актуально, какие тенденции наблюдаются нашим не только студентам, но и состоявшимся художникам не очень известно. У них нет или очень мало информации. Мы не случайно решили организовать эти занятия: в прошлом году, когда мы провели “II Международную биеннале печатной графики, Ереван-2019”, мы пригласили в качестве члена жюри знаменитого немецкого художника Герберта Майера, который провел для наших студентов и художников мастер-классы. Первые три дня он посвятил теории и представил все то, что сегодня происходит в сфере современного искусства. Для него было очень удивительно, что армянские студенты мало осведомлены об этом. Но вот когда он стал с ними заниматься в прикладном порядке и обучать технике “Сухая игла”, уже удивился креативности и таланту наших молодых. И Майер отметил, что если к их способностям еще и присовокупить теоретические знания, то за ними будет просто не угнаться. Он был действительно в таком восторге и удивлении от того, какой у наших молодых художников творческий потенциал. Другой гость нашей биеналле Минье Жанг из Китая (один из лучших специалистов в области печатной графики), также подчеркнул важность информированности наших художников об истории и нынешнем развитии современного искусства. С другой стороны, сегодня и правительство, и Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении постоянно отмечают важность культурно-образовательных программ, чем собственно и являются наши курсы по истории современного искусства. Да и в целом, мы считаем важным иметь образованную широкую общественность в Армении (вне зависимости от профессии), у которой были бы хотя бы минимальные знания или представления об искусстве и культуре.

— То есть обучающий курс будет открыт для всех желающих?

— Да. В занятиях могут принять участие как студенты профильных вузов, так и художники, искусствоведы, критики, и просто граждане — поклонники искусства без возрастных ограничений. Мы не преследуем цели собрать только специалистов — учащихся творческих вузов или представителей сферы: мы ждем всех, кто стремится узнать что-то новое об искусстве и иметь определенный культурный ценз. Наши курсы будут носить как теоретический, так и практический характер. Занятия будет вести художник (живопись, инсталляция, графика, художественная печать, цифровая печать (digital print), фотография, театр) Степан Веранян. Также мы планируем пригласить художников, занимающихся стрит-артом, в частности, Эдгара Амрояна (одного из первых в этой области), который на практике покажет, как создаются произведения уличного искусства.

— Не могу не спросить о формате занятий: они будут проводиться онлайн? Ведь эпидемия коронавируса пока еще не думает отступать.

— Наши занятия будут проходить на открытом воздухе, с соблюдением всех требований и правил в условиях эпидемии. Местом проведения будет Мастерская эстампа при Национальном центре эстетики им.Генриха Игитяна (по адресу ул. Сарьяна 31а). На первоначальном этапе планируем проводить уроки в неделю два раза, по два часа. За все это время эпидемии мы поняли одну вещь: онлайн формат — явление довольно противоречивое. Люди очень быстро устают от них, потом многие вещи чисто технически сделать самостоятельно невозможно. И мы приняли решение провести на свежем воздухе, в мастерской эстампа: наша организация “Диалог культур” тесно сотрудничает с Национальным центром эстетики им.Генриха Игитяна, и мы уже полтора года заведуем этой мастерской. Центр предоставил нам ее для нашей деятельности.