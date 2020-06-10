Бюджет-2019: предварительное обсуждение выполнения

Государство 10 июня, 2020 | Автор : admin

Министр финансов РА Атом Джанджугазян представил в цифрах работу всех отраслей. Так, Министерство высокотехнологической промышленности в 2019 году из выделенных ему из госбюджета средств сэкономило 300 млн драмов. “Бюджет Министерства на 2019 год по первоначальной программе составлял около 2,7 млрд драмов. В течение года он был уточнен, и составил 5,6 млрд драмов. Фактически, было использовано 5, 3 млрд драмов, или 94%”, — сказал министр, отметив, что на средства, выделенные министерству, было выполнено 14 программ.

Комитет государственных доходов Армении в 2019 году из выделенных ему из госбюджета средств сэкономил 1,4 млрд драмов, сообщил министр финансов Атом Джанджугазян. “Бюджет Комитета государственных доходов Армении на 2019 год по первоначальной программе было около 30, 2 млрд драмов. Фактически, было использовано 28,8 млрд драмов, или 95,4%”, — сказал министр. КГД за отчетный период выполнил 19 программ. Министерство экономики сэкономило 9,2 млрд драмов.

Выступая на предварительных бюджетных слушаниях, министр экономики Армении Тигран Хачатрян заявил о необходимости пересмотреть пакет стратегических мероприятий для различных отраслей экономики, поскольку в связи с ситуацией пандемии коронавируса меняется весь мир.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, глава минэкономики напомнил, что в течение года они работали над разработкой 5 документов, 3 из которых, обладающие экспортными компонентами, касаются стратегии развития промышленности, стратегии малого и среднего бизнеса и стратегии развития туризма. “В трех из них даны разные решения, поскольку в каждом документе рассматриваются разные проблемы. Например, технологическое переоснащение в крупном бизнесе считается самым важным пробелом в Армении. Этот документ правительство утвердит в течение этого года. В случае малого и среднего бизнеса самой существенной проблемой является слабость экспортных инфраструктур и т.д.”, — сказал Хачатрян.

Коснувшись потерь в экономике, понесенных в результате ситуации с эпидемией коронавируса, министр Т.Хачатрян высказал убеждение, что 2021 год будет годом восстановления по количественным показателям. “Самые авторитетные организации мира оценивают 2020 год как год преодоления с минимальными потерями. Оценки различны, различные международные организации считают, что будет зафиксирован 3-5% спад — и в развитых, и в развивающихся экономиках. И почти все международные организации оценивают, что к 2021 году эти же хозяйства будут восстановлены в той же мере. То есть, оценки вновь относятся к возможности роста в пределах 5%”, — сказал министр, добавив, что Армения также не станет исключением.

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, представляя деятельность руководимого им ведомства и расходование ассигнованных бюджетных средств, заявил, что количество новых компаний, зарегистрированных в Армении в сфере высоких технологий, в 2019 году увеличилось на 25%, достигнув 1250.

“В 2019 году мы зафиксировали 30-процентный рост в сфере, общий оборот составил около 320 млн драмов. В целом это составляет 2,4 процента ВВП. Конечно, это неплохой показатель, но, по нашей оценке, потенциал Армении больше”, — сказал Аршакян, напомнив, что в 2018-2019 годах темпы роста высоких технологий в ВВП составили 0,4%, то есть показатель вырос с 2% до 2,4%.

Аршакян во многом обусловил это политикой правительства, в частности, предоставлением льгот стартапам.