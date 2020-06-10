Брикеты и пеллеты на смену дров

Экономика 10 июня, 2020 | Автор : admin

В Армении планируют развивать рынок биотоплива

В Армении разрабатываются программы по развитию рынка биотоплива В этой сфере в сотрудничестве с программой развития ООН, будут проведены соответствующе исследования, на на основе которых правительство сможет уточнить задачи развития сферы.

В беседе с АРМЕНПРЕСС заместитель министра окружающей среды Армении Вардан Меликян отметил, что этот вопрос на совещании у премьер-министра обсуждался еще в феврале. До конца июля министерство представит предложения по развитию рынка биотоплива в Армении и замены, по мере возможности, древесины на брикеты и пеллеты.

“Я был в Молдове, познакомился с их опытом замены древесины биотопливом. Отмечу, что за пять лет рынок с нуля сформировался, достиг 10%. Мы сотрудничаем с ПРОООН, которая проведет необходимые исследования в нашей стране и на их основе можно будет предпринять соответствующие шаги. Они могут быть разными: изменения в налоговом поле, принятие стандартов, законодательные изменения. Но важно, чтобы было потребление. У нас есть список предварительных действий, чтобы людям было выгодно инвестировать в эту сферу. То есть, мы говорим о формировании рынка с нуля. Сегодня мы имеем очень малое производство и потребление в очень небольшом объеме. Мы должны начать стимулировать по двум направлениям, чтобы и производство увеличилось, и чтобы был спрос”, — сказал Вардан Меликян.

По словам Вардана Меликяна, той биомассы, которая есть в Армении и не используется, достаточно для удовлетворения всего спроса на древесину. Он отметил, что опыт показывает, что с развитием рынка производители тоже начинают инвестировать в это производство. Насколько выгодным будет использование брикетов или пеллетов, замминистра отметил, что на данный момент сложно назвать конкретную цифру, но в любом случае не будет дороже, чем древесина.

Для искоренения незаконной вырубки деревьев важны не только подобные программы, но и строгий контроль, который наличествует в последнее время. Вардан Меликян отметил, что если рассматривать статистические цифры, то может показаться, что увеличились незаконные рубки, однако вопрос в том, что сейчас все эти нарушения фиксируются.

“В прошлом львиная доля нарушений просто не фиксировалась. Сегодня есть и контроль со стороны соответствующих структур и общественная активность. То есть, на самом деле есть сокращение незаконных рубок. Можно сказать, что мы сократили вырубки до 10 раз. В любом случае нам еще многое предстоит сделать, эти беззакония нужно свести до нуля”, — добавил замминистра. Он отметил и важность последнего законодательного изменения. Принятый 10 июля 2019 года Закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения” удвоил наказание за незаконную вырубку, уничтожение и повреждение лесов. Кроме того, еще в прошлом люди могли каждый день незаконно вырубать деревья, подвергаться административному взысканию и продолжать в том же темпе. А сейчас, в случае наложения повторного в течение одного года административного взыскания за незаконную вырубку деревьев, установлена уголовная ответственность. Отныне, дело не закончится лишь штрафом, все стало несравнимо жестче. Вардан Меликян отметил, что это повысило бдительность людей.