Пандемия сжала рост мировой экономики

Эксперты ВБ предрекают самый глубокий спад со времен Второй мировой войны

Глобальные экономические перспективы в условиях кризиса пандемии COVID-19 приведут, согласно прогнозу Всемирного банка, к спаду экономики Армении в 2020 году до 2,8%. Но есть и обнадеживающие данные. В опубликованном на днях июньском докладе ВБ отмечается, что на показатели роста отечественная экономики может выйти уже в 2021 году, обеспечив увеличение ВВП примерно на 4,9%.

В отличие от своего майского доклада, в своем обновленном прогнозе ВБ заметно ухудшил наши показатели. Так, месяц назад аналитики банка предвещали нам замедление роста экономики в текущем году до 1,7%, хотя и не исключали негативный сценарий возможного спада. Таково, увы, воздействие пандемии, поскольку еще полгода назад Армения входила в рейтинг тех немногих стран, по которым прогнозы международных структур носили позитивный характер.

И это в том случае, когда даже для экономически развитых стран, не говоря уже о наших соседях по региону, те же прогнозы в основном были негативными относительно предстоящего экономического роста.

Вопрос в том, что сегодня и мировая экономики, и Армения находятся под шоковым влиянием пандемии. Поэтому любой прогноз сейчас осуществляется в условиях качественной и количественной неопределенности, когда риски отклонения довольно высоки. В случае Армении, по мнению многих международных и местных специалистов, воздействие коронавируса приведет к сокращению денежных переводов и частных трансфертов, составляющих порядка 9% ВВП Армении.

Наряду с этим вырастет и уровень безработицы в стране. Негативный фон создает и падение мировых цен на цветные металлы, в частности, медь и молибден. Структура армянского экспорта довольно уязвима в этом плане, поскольку удельный вес сырьевых ресурсов в ней достигает более 40%. Добавим к этому и крайне тяжелую ситуацию в отечественной туристической сфере, наиболее пострадавшей от пандемии. С учетом всех этих факторов, экономический спад в Армении в случае затяжной пандемии действительно неизбежен.

Однако многое будет зависеть от посткризисного управления и эффективности реализуемых правительством программ. Именно поэтому на данном этапе основной акцент у нас поставлен на программы, способные стимулировать внутренний спрос, плюс — вливание в реальный сектор экономики дополнительных финансовых ресурсов во избежание серьезного экономического спада.

Вхождение в рецессию

Уникальность нынешней ситуации в том, что COVID-19 существенно изменил ситуацию в экономиках практически всех стран мира, в результате чего прогнозы того же Всемирного банка относительно мирового экономического роста варьируются на сегодня от плохого до очень плохого. По итогам этого года аналитики банка ожидают мощную глобальную рецессию из-за коронавируса, указывая на то, что карантинные меры по сдерживанию пандемии оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику. Если говорить цифрами, то в прошлом году мировая экономика обеспечила фактический рост в размере 2,4%, а в этом году ее ждет сжатие на 5,2%.

“Этот спад станет самым глубоким со времен Второй Мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года”, — столь не радужные перспективы предрекают экономисты ВБ в июньском исследовании “Перспективы мировой экономики”.

В регионе Европы и Центральной Азии, как ожидают эксперты ВБ, предстоит спад ВВП в условиях пандемии и связанных с ней перебоев в работе служб и цепочках поставок. Это воздействие будет наиболее серьезным в странах, которые сильно зависят от туризма и экспорта сырьевых товаров, притока капитала, а также тех стран, которые глубоко интегрированы в глобальные цепочки создания стоимости. Риск возникновения полноценного финансового кризиса может ослабить приток прямых иностранных инвестиций и денежных переводов, последний из которых будет обусловлен ростом безработицы в принимающих странах, таких, как Еврозона.

Расширение масштабов вспышки коронавируса в странах региона, как говорится в исследовании, усилило сокращение внутреннего спроса, усугубило перебои в снабжении и привело к остановке немалой доли экономической активности. В итоге, если фактический рост в регионе Европы и Центральной Азии в 2019 году составил 2,2%, то сейчас ожидается, что к концу 2020 года будет зафиксирован резкий спад до 4,7%.

Не лучше обстоят дела и в целом по еврозоне, где Всемирный банк ожидает сокращение экономики на 9,1%. Значительное сокращение ждет и экономику США, которой предрекают уменьшение ВВП на 6,1%. При этом рост ВВП, по оценкам специалистов, сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%).

ЕАБР настроен более позитивно

Не лучше выглядят в июньском обзоре ВБ “Перспективы мировой экономики” и прогнозируемые показатели по экономикам в соседних с нами странах. Так, в Грузии спад составит 4,8%, при том, что ранее прогнозировался небольшой, но все же рост в пределах 0,1% по итогам 2020 года. В прошлом году грузинская экономика обеспечила увеличение ВВП на 5,1%. Просядет, как ожидается, и экономика Азербайджана, которая в 2019 году зафиксировала рост в 2,2%. Сейчас эксперты полагают, что в 2020 году там произойдет спад на 2,6%. Правда, в своем прошлом докладе ВБ также прогнозировал сокращение показателей азербайджанской экономики, но в то время речь шла всего лишь о 0,2%. Что касается Турции, то ее экономика просядет на 3,8%, против ранее прогнозируемого роста на 0,5% и 0,9%-го роста в 2019 году.

Не обошли вниманием аналитики банка и ситуацию в целом по Евразийскому экономическому союзу, указав на то, что наибольший спад экономики в текущем году ожидается в России, где сокращение уровня ВВП может составить около 6%. По Беларуси и Кыргызстану дан прогноз в размере 4% спада, а по экономике Казахстана — сокращение до 3%.

В отличие от экспертов Всемирного банка, аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) дают более обнадеживающий прогноз на 2020 году. В своем последнем аналитическом докладе ЕАБР отметил, что начало восстановления экономической активности стран-участниц банка — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана произойдет во второй половине 2020 года и будет продолжаться в последующие два года. Поддержку экономикам региона, как считают в ЕАБР, окажут широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Их реализация позволит сгладить негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 и создать условия для нормализации экономической активности по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

“Сейчас мы прогнозируем существенное снижение темпов роста экономик Армении и Таджикистана относительно показателей, ожидавшихся ранее. Тем не менее, спад в этих странах в текущем году будет более сдержанным по сравнению с большинством других стран-участниц Банка. Это в том числе связано с высоким потенциалом роста в Армении и Таджикистане. Без учета складывающейся ситуации в экономике, без тех шоков, которые сейчас присутствуют, темпы прироста ВВП этих стран на 2020 год оценивались нами около 6-7%, что существенно выше среднего значения по региону”, — отметили в ЕАБР, пояснив, что в 2021 году Армения и Таджикистан по-прежнему останутся в лидерах по росту экономики.