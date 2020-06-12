“Мекнарк”: блестящий старт молодых талантов

В эти трудные для нашей страны времена, сражающейся с коронавирусом, кажется, что поводов для радости не так уж и много. Однако как показала жизнь, талант, профессионализм, упорный труд и любовь к своему делу способны одолеть любые препятствия и самые опасные “эпидемии”. Буквально на днях мы стали свидетелями блистательного шествия наших юных талантов на международных площадках, которые несмотря на пандемию, сумели с честью представить свою страну.

Речь о наших юных музыкантах- участниках целевой программы развития талантов “Мекнарк” (“Старт”), художественным руководителем которой является наш прославленный пианист, Заслуженный артист Армении, лауреат международных конкурсов, профессор Ереванской госконсерватории им.Комитаса Армен Бабаханян. Отметим, что “Мекнарк” — это в бытность государственная “Целевая программа развития и совершенствования юных, талантливых музыкантов-исполнителей РА И НКР”, которая подверглась, так сказать, ребрендингу и приобрела более “легкое”, благозвучное и соответствующее своему творческому назначению название. Отметим, что “Мекнарк” выявляет и оказывает поддержку талантливым музыкантам-исполнителям 11-20 лет, обучающимся по специальностям “Фортепиано”, “Скрипка” и “Виолончель”. Она включает в себя ряд комплексных мероприятий, реализация которых способствует конкурентоспособности армянской исполнительской школы на международной арене и формированию базы для естественной смены поколений в области классического исполнительского искусства. Программа представляет собой комплексный цикл инициатив и мероприятий, в рамках которых посредством мониторинга и профессиональных слушаний (со стороны приглашенных соответствующих специалистов и опытных консультантов в области искусства ) проводится отбор наиболее талантливых молодых людей в Армении.

В рамках программы, в течение года для отобранных участников организуются занятия и мастер-классы, которые проводят в том числе и высококвалифицированные специалисты, приглашенные из-за рубежа. На протяжении всего проекта также реализуются концертные программы как в Армении, так и за рубежом, а молодые участники отправляются на международные конкурсы и фестивали, что помогает им прокладывать путь к большим международным музыкальным сценам. И хотя эпидемия коронавируса во многом смешала планы руководителей проекта, их подопечные, тем не менее, доказали, что коронавирус таланту не помеха. Так, совсем недавно, ряд участников программы “Мекнарк” успели не только поучаствовать в международных музыкальных конкурсах (естественно, проводимых онлайн), но и завоевать высокие награды. В их числе- пианист Артур Григорян, который недавно занял Первое место в категории молодых артистов до 17 лет и специальный приз “За лучшее исполнение произведения Анри Дютийе” на V Международном конкурсе пианистов им.Падеревского (г.Фармингтон, США). Это, кстати, уже вторая победа Артура на международных соревнованиях за последний месяц: до этого он также завоевал Первое место на Международном конкурсе имени Святослава Рихтера в Южной Корее. На том же конкурсе им. Падеревского другой участник программы “Мекнарк”, Хачик Андреасян стал лауреатом Первой премии в категории “Профессионалы”. В качестве лауреата первой премии он уже приглашен для участия в следующих мероприятиях в будущем году: в концертной программе IX Международного конкурса им. Шопена (7 марта 2021 года, США, Хартфорд); в церемонии торжественного открытия VI Международного конкурса им.Падеревского (май 2021, США, Фармингтон); ежегодном концерте Фонда Коннектикута (февраль 2021г.); Международном фестивале им. Шопена (июль 2021г., Польша, г.Буско-Здруй).

Мы связались координатором проекта “Мекнарк” Гаяне Акопян, которая отметила, что юные музыканты-участники программы очень активны и постоянно радуют своими победами.

“У нас сейчас 15 участников программы. В течение года два раза проводятся слушания, так как мы постоянно получаем новые заявки на участие в программе “Мекнарк”. Комиссия прослушивает всех: как участников программы, так и новых соискателей. Так сказать, для наглядности и получения общей картины. Хотя все музыканты друг друга хорошо знают (кто как играет и т.д.), но для большей прозрачности и объективности свои способности показывают все. И если мы видим новый, яркий талант, естественно, включаем в программу.

В связи с эпидемией поначалу у нас возникла небольшая паника- наверное, как и у всех людей. Но когда речь идет о профессионалах: и я не имею ввиду не только наставников ребят в рамках программы — наших прославленных и заслуженных музыкантов (пианистов Армена Бабаханяна, Сергея Кечека, Карине Оганян, скрипачей Эдуарда Тадевосяна, Александра Косемяна и виолончелиста Арама Талаляна), а именно наших молодых участников, которые также проявили очень серьезный подход к своей профессиональной деятельности. Мы быстро организовались, стали проводить онлайн занятия и не теряли времени даром. Яркое свидетельство тому- победы наших учеников. В экстремальных условиях как педагоги, так и ученики, подошли к своей работе с еще большей ответственностью и даже могу сказать воодушевлением. С сожалением констатирую, что из-за коронавируса к нам для проведения мастер-классов пока не смогут приехать зарубежные специалисты, но мы не теряем надежды. Как только ситуация стабилизируется, надеюсь они приедут. И в заключение хочу рассказать об одном нашем новом проекте, осуществляемом при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении- цикле небольших фильмов “Твой сверстник”, каждая серия которого рассказывает об одном участнике нашей программы “Мекнарк”, а также сопровождается комментариями представителей и ответственных лиц сферы искусства и показом одного выступления участника. На нашей официальной странице в Фейсбуке уже доступны для просмотра фильмы о наших участниках, лауреатах международных конкурсов- скрипачках Полине Шарафян и Асе Анисимовой, пианистах Артуре Григоряне, Армене Пучиняне, Хачике Андреасяне, Элен Хачикян, Ани Бостанчян, виолончелистах Алексе Григоряне и Андранике Агаджаняне. В неделю ставим по два фильма, рассказывающего о наших подопечных”, — сообщила Гаяне Акопян.