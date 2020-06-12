Обсуждены механизмы налогообложения электронной торговли

Экономика 12 июня, 2020 | Автор : admin

Комитет государственных доходов при содействии экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к переговорам по поиску решений налогообложения услуг электронной торговли привлек ведущие технологические компании мира. Об этом говорится в сообщении КГД.

После долгих переговоров, в результате ежедневной работы по формированию партнерского поля в КГД состоялась видеоконференция с представителями крупнейших игроков сферы, таких как Microsoft, Google, Facebook, Booking.com, Netflix, Amazon, Spotify, KPMG и другие компании. У Армении сегодня есть уникальная возможность предложить мировым лидерам сферы электронных услуг благоприятную среду для самовыражения и уплаты в бюджет нашей страны НДС за услуги, предоставляемые армянскому потребителю. Более того, цена, предусмотренная для предоставления электронных услуг гражданам Армении, уже включает в себя налог на добавленную стоимость. Внедрение этой системы обеспечит дополнительные поступления в госбюджет, которые не приведут к изменению цен на эти услуги.

“Налогообложение электронной торговли — большой вызов во всем мире. Наша страна в лице Комитета государственных доходов находится на пути поиска лучшего варианта. Опыт в сфере оцифровки позволит комитету создать удобную платформу для представления отчетов и уплаты налогов”, — подчеркнул заместитель председателя КГД Микаел Пашаян. Организации, предоставляющие электронные услуги, в течение считанных минут смогут зарегистрироваться и представлять необходимые отчеты.

По словам начальника управления информационных технологий КГД Ашота Мурадяна, многие страны, существенно превышающие Армению по количеству населения, не могут найти грани подобного сотрудничества и обеспечить уплату налогов указанными компаниями в государственный бюджет этих стран, поскольку их налоговые органы не имеют соответствующего опыта и возможностей для создания систем электронного управления. КГД представил экспертам Организации экономического сотрудничества и развития и через них ведущим компаниям сферы электронных услуг достижения и возможности нашей страны в этой сфере и заверил, что им удастся внедрить удобную и простую систему. Это основное условие, необходимое этим компаниям для самовыражения и уплаты налогов.

В ближайшее время Комитет государственных доходов выступит с законодательной инициативой, чтобы в соответствии с лучшим международным опытом в Армении были внедрены услуги электронной торговли, налогообложение НДС, нормативно-правовые акты.