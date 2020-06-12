В Армии обороны НКР прошли тактические батальонные учения

В рамках инспекционных проверок в одном из подразделений, действующих в северном направлении Армии обороны Республики Арцах, совместно с одной из бронетанковых воинских частей были проведены батальонные тактические учения. Этап боевой стрельбы учений состоялся 7 июня на армейском полигоне “Тигранакерт”.

В ходе тактических учений с наступательной тематикой были разыграны различные тактические эпизоды, исходящие из характера текущей и вероятной ситуации, за которыми следили начальник службы военного контроля МО Республики Арцах, генерал-полковник Мовсес Акопян, министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Джалал Арутюнян и другие высокопоставленные военные чиновники.

В ходе тактических учений весь участвующий состав продемонстрировал высокий уровень подготовки и организованности. Благодаря чему были осуществлены все соответствующие решения и замыслы командиров. В результате обеспечения активного взаимодействия с артиллерийскими подразделениями, при соответствующей огневой поддержке, были поражены цели условного противника. Поставленные боевые задачи были выполнены полностью, удалось занять более благоприятные огневые рубежи.

В целом, участвующие в учениях подразделения действовали слаженно, при полном взаимодействии, тактические действия в полной мере соответствовали реальным боевым задачам, поставленным подразделению, и современным требованиям по нейтрализации ожидаемых вызовов со стороны вероятного противника.