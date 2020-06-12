Регион 12 июня, 2020 | Автор : admin

Армянский национальный комитет Америки обратился в подкомитет по зарубежным операциям комитета Сената США по ассигнованиям, призвав Вашингтон расширить помощь Армении и Карабаху, пишет “Аспарез”.

Выступая в подкомитете, директор АНКА по государственным вопросам Тереза Еримян подчеркнула важную роль, которую США могут сыграть в борьбе с коронавирусом в Армении. В своем выступлении Еримян отметила также важность продолжения США финансирования программы “Halo Trust” по разминированию в Карабахе. Она добавила, что программа помощи США Карабаху хотя и не связана с большими расходами, но это огромный вклад в дело сохранения мира.

Кроме того, АНКА обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить Армении помощь в размере 90 млн долларов, выразив обеспокоенность по поводу большого объема военной помощи в размере 100 млн долларов, оказанной Азербайджану. По словам Еримян, Вашингтон должен либо прекратить оказание военной помощи Баку, либо уровнять средства, направляемые Армении и Азербайджану.