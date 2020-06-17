Пандемия сократила налоговые поступления

В КГД надеются, что с июня показатели улучшатся

Объем налоговых сборов в госбюджет Армении в январе-мае текущего года возрос на 2,2%, составит 583,6 млрд драмов. Но даже несмотря на достигнутой плюсовой показатель, пандемия коронавируса все же оказала свое негативное воздействие, резко снизив налоговые сборы в середине весны, когда деятельность большинства хозсубъектов была приостановлена в условиях объявленного карантина.

В этом смысле, как отметил заместитель начальника Управления по налоговым проверкам Комитета по госдоходам Артур Акопян, показатель роста в 2,2% по большому счету обусловлен последствиями распространения пандемии и далек от запланированных показателей. Однако рост поступлений удалось обеспечить при увеличении объемов средств, подлежащих возврату налогоплательщикам. Так, за пять месяцев этого года налогоплательщикам вернули в общей сложности 47, 4 млрд драмов, что на 18% выше показателя годичной давности.

Что касается налоговых сборов за апрель и май, то, как и следовало ожидать, в этот период произошел наиболее существенный спад по всем видам налогов. Жесткие ограничения экономической деятельности привели к тому, что по линии НДС в апреле был зафиксирован спад выплат на 16%, а в мае — на 24% в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Но в КГД надеются, что с июня показатели существенно изменятся, поскольку с конца апреля ряд запретов на экономическую деятельность был снят.

Наряду с этим сократились также поступления по линии подоходного налога, что, по словам г-на Акопяна, связано в том числе и с внедрением в Армении плоской шкалы налогообложения. Однако самое ощутимое воздействие оказало сокращение количества рабочих мест в марте-апреле текущего года.

“В марте было зарегистрировано 12 тыс. сокращенных работников, а в апреле подоходный налог 74 тыс. рабочих был аннулирован для стимулирования экономической деятельности в условиях кризиса. Тем самым за апрель по линии подоходного налога было собрано на 2,6 млрд драмов меньше, чем в марте”, — пояснил представитель КГД, добавив, что за отчетный период зафиксировано также снижение поступлений от налога с оборота в размере 7%.