Гражданин Армении должен считать Конституцию своей

Государство 17 июня, 2020 | Автор : admin

Конституционные реформы должны реализовываться в логике восстановления органичной связи гражданин — государственный строй, независимости судебной системы, гарантирования прозрачности избирательных механизмов и в соответствии с другими фундаментальными подходами при обеспечении прозрачности всего процесса и проведения общественных обсуждений с этой целью.

Профессиональная комиссия по конституционной реформе, созданная по распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна в феврале 2020 года, в понедельник отчиталась о проделанной за прошедшие четыре месяца работе в ходе совещания, созванного главой правительства. Комиссия продолжала активную работу, несмотря на связанные с эпидемией коронавируса ограничения, и, как отметил ее председатель Егише Киракосян, провела подробное обсуждение стержневых вопросов конституционной реформы, трудясь в дистанционном режиме. Рассмотрены также вопросы сотрудничества с международными партнерами и оказания ими консультативной помощи. В ходе совещания члены комиссии отметили, что состоявшиеся обсуждения были эффективными, и поделились с премьер-министром своими замечаниями и мнениями. Ожидается, что к декабрю текущего года Комиссия представит прошедшую этап общественных обсуждений концепцию конституционной реформы, а уже через год, в июне 2021 года будет готов окончательный проект.

Премьер-министр Пашинян приветствовал царящую в Комиссии эффективную рабочую атмосферу, выразил благодарность за проделанную в дистанционном режиме работу и пожелал дальнейших успехов. Дальнейшая деятельность Комиссии обещает быть еще более загруженной и напряженной, особенно учитывая тот масштаб задач, которые поставил глава правительства на нынешнем заседании. Обсуждение проделанной работы он предварил программной речью, поставив перед членами Комиссии новую, еще более высокую планку: отныне речь будет идти не просто об изменении некоторых положений основного закона, а о новой Конституции.

“Нам нужно не только осуществить конституционные изменения, а нам нужно де-юре принять новую Конституцию. Обычно Конституционные изменения или реформы делаются исходя из политической целесообразности, во всяком случае, у нас есть такой опыт, и в этих политической целесообразности большую роль выполняет приведение конкретных текстов, регламентов в соответствие с конкретными лицами, кругом лиц. В этом плане думаю, что такое восприятие нас привело к определенным проблемам. Но сейчас я пришел к тому убеждению, что не просто есть политическая необходимость изменить новую Конституцию, а есть государственная необходимость принятия новой Конституции”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Новый основной закон должен в корне отличаться от всех действовавших ранее в ходе истории третьей Республики Армения и ныне действующей Конституции своей фундаментальной сутью: наличием органической связи между государственным строем и волей гражданина. Отсутствие этой связи, одной из важнейших причин которого является то, что гражданин не считал себя участником процесса формирования текста Конституции и описанного ее государственного строя, по словам главы правительства — самая важная концептуальная, философская и содержательная проблема нашей действительности. В этой связи он подчеркнул: “Следовательно, очень важно, чтобы мы смогли создать органическую связь между государственным строем и волей гражданина, или между государственным строем и волей множества граждан, народа. Это величайшая проблема, которая стоит перед нами: гражданин Республики Армения должен считать Конституцию своей”.

Из этой сверхзадачи, которую должна решить новая Конституция, вытекает также ряд других, не менее важных, с точки зрения упрочения демократических начал задач, о которых сказал в своей речи Никол Пашинян. По его мнению, чрезвычайно важно прервать исторически, еще с советских времен сложившуюся порочную инерцию, когда текст каждой следующей Конституции прямо или косвенно, в большей или меньшей степени связывается с находящимися у власти на данный момент личностями, политическими группами, их групповыми представлениями о будущем.

“У нас сегодня есть возможность прервать эту цепочку”, — подчеркнул премьер-министр. Напомнив, что в составе нынешней Комиссии — профессионалы, в большинстве не связанные с ним или его политической командой, и приняв на себя ответственность в качестве гаранта всего процесса конституционной реформы, Никол Пашинян подчеркнул: “Мы должны иметь Конституцию, которая не связана с обслуживанием представлений конкретного политического деятеля, конкретной политической команды, потому что я, тем более сегодня, пришел к тому убеждению, что наши государственные проблемы могут решиться, или в этом решении ключевую роль имеет то обстоятельство, как государственный строй сформировался при волеизъявлении гражданина, насколько из этой воли следует и насколько основывается на этой воле”.

Один из способов обеспечить безусловное выполнение этой задачи — прозрачность, следовательно, как можно скорее Комиссия должна начать процесс общественных обсуждений, посредством которых сам процесс подготовки и принятия Конституции станет неким звеном, связующим гражданина с государственным строем.

В своей речи Никол Пашинян также обозначил некоторые краеугольные камни, которые должны быть заложены в фундамент будущей Конституции. Один из них — парламентская система государственного управления, которая, по его мнению, не должна меняться. Также Комиссии предстоит уделить пристальное внимание механизмам решения вопроса парламентского стабильного большинства, который в настоящее время дает повод для серьезных политических обсуждений. “Сегодня мы видим, в мире есть случаи, когда выборы не приводят к формированию парламентского большинства, происходят внеочередные выборы, которые почти в точности отражают результаты предыдущих выборов, и которые опять вызывают необходимость проведения новых выборов, или формируется правительство меньшинства, которое в своей деятельности, по сути, несет политический мессидж необходимости проведения новых выборов. Это тоже вопрос политического выбора: хотим ли мы, чтобы в нашей стране было как можно больше выборов, или мы хотим, тем не менее, определенным образом держать этот вопрос на уровне большей или меньшей предсказуемости”, — пояснил Никол Пашинян.

Новая Конституция, считает глава правительства, должна содержать в себе механизмы создания максимально удобных условий для зарубежных инвестиций и инвесторов, а также действенные решения, обеспечивающие независимость и эффективность работы судебно-правовой системы. Отметив важность этой темы, премьер-министр сказал: “Знаю, что в Комиссии есть обсуждения относительно того, чтобы иметь одну единую судебную систему, имея в виду и общую судебную систему, и конституционную судебную систему. Говоря прямо, объединить в одной системе функции Конституционного суда и функции общей судебной системы, функции Кассационного суда. Искренне говоря, думаю, что эта тема достойна серьезнейшего обсуждения, потому что в истории Третьей республики мы несколько раз видели, когда между Конституционным судом и Кассационным судом есть определенное расхождение восприятий, что, не думаю, что оставляет позитивное влияние на развитие нашей судебной системы”.

Говоря о дальнейшем ходе Конституционной реформы, Никол Пашинян подчеркнул, что ожидает от профессиональной комиссии профессиональных ответов на политические мессиджи и рассчитывает исходя из прошедших профессиональный фильтр оценок предложить подходы, которые в конечном счете должен принять и одобрить народ.