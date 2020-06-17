Избирательной системе нужны технологические альтернативы

Государство 17 июня, 2020 | Автор : admin

Армении нужно продумать механизмы применения новейших технологий в организации избирательного процесса. Об этом предупредил премьер-министр Никол Пашинян в ходе состоявшегося 15 июня совещания с членами Профессиональной комиссии по конституционной реформе.

Касаясь темы реорганизации регламентов и использования технологий в избирательных процессах, в связи с вызовами современности, Никол Пашинян сказал: “Мы должны думать о том, чтобы иметь в Армении технологические альтернативы избирательной системы. Смотрите: сейчас у нас есть назначенный референдум, который по причине коронавируса не можем осуществить. Но есть точка зрения, что коронавирус еще очень долго будет с нами, не только в Армении, но и во всем мире, и может быть опасная эпидемическая ситуация на предстоящих парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления и так далее.

Мы должны думать, можем ли мы иметь надежную систему онлайн голосования, результаты которой будут столь же надежными, как и надежны, например, результаты наших последних парламентских выборов. Думаю, что на этот вопрос мы должны смотреть не только как на просто избирательный вопрос. Это, по сути, также вопрос нашей государственной безопасности, потому что если вдруг выяснится, что по причине эпидемической ситуации мы имеем ограничения в плане проведения голосования в обычном порядке, это, в конце концов, может стать очень большой проблемой в плане нарушения прав граждан. Потому что если даже в условиях эпидемии мы, скажем: “Не важно, проводим выборы”, — предположительно, много граждан, беспокоясь, что они могут, участвуя в этом мероприятии, заразиться той или иной болезнью, просто де-факто лишатся возможности реализации своих гражданских прав. Это я говорю просто, как некий вопрос, который, как минимум, мы должны рассматривать, и здесь тоже сделать выводы. Конечно, это напрямую не связано с деятельностью Профессиональной комиссии по конституционным реформам. Но с другой стороны, может также касаться, потому что Конституция может рассматривать подобные возможности или дать определенные ориентиры и формулировки, которые для принятия последующих решений создадут более плодотворную почву”, — отметил Никол Пашинян.