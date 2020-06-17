Арцах и Армения будут добиваться деоккупации Шаумянского, а также частей Мартакертского и Мартунинского районов

Шаумянцы требуют внесения вопроса Северного Арцаха и проблематики армянских беженцев в повестку переговоров

Министерства иностранных дел Республики Арцах и Республики Армения выступили с заявлениями по случаю 28-й годовщины оккупации Шаумянского района Арцаха. 28 лет назад, 12 июня 1992г. началась заключительная фаза азербайджанской операции по деармянизации Шаумянского района. Начальный этап приходится на апрель-август 1991г., когда при непосредственной организации и координации центральных властей СССР и Азербайджана была проведена широкомасштабная операция “Кольцо” по депортации армянского населения приграничных сел Арцаха, которая окончательно перевела азербайджано-арцахский конфликт в военную плоскость, дав старт последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах.

Операция началась 30 апреля 1991г. массированным обстрелом сел Геташен и Мартунашен Шаумянского района. Против мирных жителей были задействованы танки, боевые вертолеты, артиллерия. Азербайджанские отряды милиции особого назначения (ОМОН) при поддержке подразделений внутренних войск МВД СССР и Советской Армии врывались в армянские села формально якобы для “проверки паспортного режима”, а на деле для убийств, грабежа, террора против армянского населения с последующей депортацией. Азербайджанские власти рассматривали операцию “Кольцо” как начало полной очистки Арцаха от армянского населения.

12 июня 1992г. азербайджанские вооруженные формирования при поддержке подразделений 23-й дивизии бывшей Советской Армии начали крупномасштабное наступление на Республику Арцах с применением тяжелой техники и боевой авиации. Первый удар на себя принял Шаумянский район. Имея многократное численное превосходство в живой силе и технике, азербайджанским вооруженным формированиям удалось захватить Шаумянский район Республики Арцах, после чего они приступили к этническим чисткам и жестоким расправам над мирными армянскими жителями, отмечает МИД Арцаха.

Чтобы спастись, людям пришлось горными тропами добираться до Мартакертского района, по пути подвергаясь нападению со стороны азербайджанских боевиков. По воспоминаниям жителей Шаумянского района, по колонне мирных жителей обстрелы велись, в том числе, из боевых вертолетов. Нападение на мирное население носило преднамеренный характер и преследовало лишь одну цель — убить как можно больше людей. Именно таким бесчеловечным образом азербайджанская сторона пыталась отыграться на мирных жителях за собственные военные поражения зимой-весной 1992г. В результате военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными формированиями при оккупации Шаумянского района, было уничтожено и разграблено около двух десятков армянских сел, более 20 тысяч армян стали внутренне перемещенными лицами и беженцами, несколько сотен людей были преднамеренно убиты либо пропали без вести.

“Совершая военные преступления и терроризируя мирное население, азербайджанские власти пытались сломить волю народа Арцаха, стремящегося отстоять свое право на жизнь, самоопределение и независимость. Однако зверства азербайджанской стороны лишь укрепили решимость народа Арцаха защищать свой суверенитет, свои идеалы и свои права. Последующие действия Армии обороны Арцаха по отражению азербайджанской агрессии и обеспечению безопасных границ были обусловлены необходимостью защиты Республики и ее населения от физического уничтожения. “Сегодня Шаумянский район и части Мартакертского и Мартунинского районов Республики Арцах продолжают оставаться под оккупацией Азербайджана. На оккупированных территориях Республики Арцах азербайджанские власти в нарушение норм международного гуманитарного права продолжают политику незаконного заселения и уничтожения следов присутствия коренного армянского населения.

Власти Республики Арцах будут последовательно добиваться деоккупации Шаумянского, а также частей Мартакертского и Мартунинского районов. Восстановление территориальной целостности Республики Арцах является одним из ключевых элементов позиции официального Степанакерта относительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта”, — подчеркнул МИД Арцаха.

МИД Армении в своем заявлении отметил, что после этнической чистки Азербайджан перезаселил регион, в котором было около двадцати армянских поселений, азербайджанцами. Оккупированные Азербайджаном части Мартакертского и Мартунинского районов Арцаха удостоились той же судьбы.

“И сегодня руководство Азербайджана считает совершенную против армян этническую чистку и последующее переселение азербайджанцами территорий, находящихся под контролем Азербайджана, как лучшее решение Нагорно-Карабахского конфликта. Эти реалии более чем подчеркивают угрозы безопасности, с которыми сегодня сталкивается народ Арцаха. Осуждая самым решительным образом массовые зверства, совершенные Азербайджаном в Арцахе, мы поддерживаем законные требования властей Арцаха в отношении оккупированных Шаумянского и части Мартакертского и Мартунинского районов”, — подчеркивает МИД Армении.

Отмечу, что сами шаумянцы уже много лет требуют включения вопроса Северного Арцаха (Шаумян, Геташен, а также часть Мартунинского и Мартакертского районов) в переговорный процесс по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта. Хотя на территории Арцаха есть район Новый Шаумян, где проживают и беженцы, шаумянцы и геташенцы хотят вернуться в свои дома и на исторические земли.

Более того, Земляческий союз “Шаумян-Геташен”, объединив в 2006г. в рамках Сети гражданского общества “Беженцы и международное право” свои усилия с целым рядом других общественных организаций, занимающихся вопросами армянских беженцев из Азербайджана, подчеркивает важность включения в повестку переговоров проблематики более 500 000 беженцев-армян из Азербайджана, чудом спасшихся от этнических чисток и актов геноцида в отношении армянского населения в Сумгаите, Баку, Кировобаде и других городах и селах Азербайджанской ССР, начиная с февраля 1988 года, а в ряде сел, к примеру, в Чардахло, еще в 1987г. Опрошенные СГО посредством анкет более 35 тысяч армянских беженцев из Азербайджана, в т.ч. шаумянцы, считают важным внесение их проблематики в повестку переговоров не только в плане отстаивания их личных прав и интересов, получения от Азербайджана материальной и моральной компенсации, но и в контексте защиты национальных и государственных интересов Арцаха и Армении, а также в противовес распространяемой официальным Баку дезинформации об истории и хронологии азербайджано-арцахского конфликта. Именно внесение в повестку переговоров проблематики беженцев-армян из Азербайджана, убеждены они, позволит изменить навязанную Азербайджаном и не отражающую интересы армянских сторон философию переговорного процесса.