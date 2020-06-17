Поддержка рождаемости

Госфинансирование демографических программ в 2020 году увеличится

Одной из основных проблем, оказывающих существенное воздействие на демографическую ситуацию в Армении, является снижение уровня рождаемости в сельских регионах страны. Подобная тенденция, как отметил в беседе с нами руководитель отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов Артак Маркосян, во многом и становится причиной сокращения суммарного коэффициента рождаемости по стране.

Такой картины, по его словам, не наблюдается нигде в мире. Даже в странах с достаточно плохой демографической ситуацией, как например Украина, суммарный коэффициент рождаемости в селах выше, чем городской. У нас же, начиная с 2012 года, показатель рождаемости в селах демонстрирует активное падение. Так, если в городской местности значение коэффициента рождаемости составляет у нас 1,6 родившихся, то в сельской местности тот же показатель не достигает даже 1,5.

Если говорить цифрами, то согласно статистическим данным, самая высокая рождаемость была зарегистрирована в столице, где по итогам прошлого года родилось 14 010 детей. Далее следовали Араратская, Армавирская и Котайкская области, где число рожденных детей превысило 3 тыс. На тысячу меньше было рожденных детей в Гегаркуникской, Лорийской и Ширакской областях. В Сюнике и Тавуше родилось чуть больше 1 000 детей. И самая низкая рождаемость была зарегистрирована в Вайоц Дзорской области — 502 ребенка.

В целом же в Армении родилось 36 тысяч 131 ребенок. Для сравнения, тот же показатель в 2018 году составил 36 тысяч 502 ребенка, а в 2017 году — 37,7 тысяч детей. Это значит, что рождаемость в стране в годовом исчислении снизилась на 1,2%, а в двухлетнем разрезе — на 4,2%.

“Демографическая ситуация в Армении, к сожалению, ухудшается”, — констатировала министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян в ходе состоявшихся на днях парламентских слушаний по исполнению госбюджета страны 2019 года.

Вопрос в том, что наряду со снижением уровня рождаемости, наша страна встала и перед другой проблемой — депопуляции населения. Собственно говоря, она уже началась с прошлого года. В Лорийской области впервые за историю независимости Армении с 1991 года смертность превысила рождаемость. Если говорить цифрами, то число зарегистрированных случаев смерти превзошло число рождений на 90. При этом за последние почти тридцать лет естественный прирост населения Армении не прекращался, а в 2018 году он составил 10,8 тысяч человек.

Обследования увеличат для раннего обнаружения патологий

Для улучшения демографической ситуации в Армении правительством в 2019 году была разработана Стратегия в сфере демографической политики, которая на сегодня уже активно реализуется. Основной акцент поставлен на обеспечении семей пособиями и доступным жильем. По словам главы Минтруда и социальных вопросов, в настоящее время обсуждается вопрос о распространении этой программы также и на жителей сельских регионов.

В рамках этой Стратегии правительством утверждена также программа мероприятий по повышению рождаемости в Армении, охватывающая временной промежуток с 2020 по 2023 годы. С целью улучшения демографической ситуации в зоне внимания находятся и здравоохранительные вопросы, в связи с чем финансирование Министерства здравоохранения в текущем году увеличится на 1,9 млрд драмов. В рамках предстоящих мероприятий планируется расширить количество обследований лиц подросткового возраста, включив ультразвуковое исследование щитовидной железы для всех девушек в возрасте 15 лет, а при наличии показаний включить в список обследований и анализ на гормоны.

По оценкам специалистов, благодаря такому подходу произойдет снижение уровня первичного бесплодия и репродуктивных потерь как минимум на 5%. Наряду с этим увеличены виды и объемы исследований, проводимых при беременности, включая диагностику врожденных и приобретенных тромбофилий, которые являются частыми причинами материнской смертности, пороков развития плода и мертворождения, а также осложнений послеродового периода.

Исследования Минздрава показывают, что в настоящее время каждая седьмая супружеская пара в Армении страдает бесплодием и нуждается в целевом вмешательстве. В этом смысле обнаружение патологических состояний на ранней стадии и надлежащее ведение беременности приведет к снижению репродуктивных потерь, в том числе самопроизвольных выкидышей, случаев внутриутробной смерти, мертворождений и т.д. Такой подход, по мнению медиков, ежегодно будет приводить к 350-ти благополучным исходам беременности.

Несмотря на сложившуюся из-за пандемии коронавируса кризисную ситуацию, объем финансирования программ по улучшению демографической ситуации в стране в этом году, как отметила министр труда и соцвопросов, планируется увеличить даже при наличии дефицита государственных ресурсов. Однако все эти программы являются лишь началом процесса. В правительстве отмечают: необходимо сделать так, чтобы все реализуемые в этом направлении программы привели к тому, что каждая среднестатистическая семья в Армении имела бы желание и возможности родить как минимум по три ребенка. И это тем более актуально, если учесть, что в начале августа прошлого года в ходе своего выступления в Арцахе премьер-министр Никол Пашинян в качестве долгосрочных целей развития Армении выделил в том числе и вопрос увеличения уровня населения нашей страны до минимум 5 млн человек к 2050 году.