Гагик Царукян лишился депутатской неприкосновенности

И был задержан

Вчера на очередном заседании Национальное Собрание заслушало ходатайство Генерального прокурора и дало согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС, лидера партии “Процветающая Армения” и одноименной самой крупной оппозиционной фракции Гагика Царукяна.

Заметим — впервые в истории парламентаризма независимой Армении статуса депутатской неприкосновенности лишается лидер парламентской партии, причем второй по численности в стране.

Этому предшествовал обыск в особняке парламентария, осуществленный воскресным утром 14 июня Службой национальной безопасности, препровождение его в СНБ на допрос, многолюдная акция протеста, устроенная его сторонниками около здания СНБ.

Напомним, что участников акции на протяжении всего дня сотрудники полиции задерживали за нарушение режима чрезвычайного положения и препровождали в отделения полиции. Число задержанных было столь велико, что их отправляли в отделения полиции близлежащих городов. Так что весь воскресный день население Армении внимательно следило за развитием событий.

Параллельно СНБ распространило видеозапись по делу Гагика Царукяна, согласно которому компания “Онира Клуб”, входящая в концерн “Мульти Групп” Гагика Царукяна, нанесла ущерб государству на десятки миллиардов драмов.

В другом заявлении СНБ говорится, что в результате широкомасштабных следственных и других судебных действий, проведенных Службой национальной безопасности РА, а также эффективных оперативно-следственных мероприятий, удалось идентифицировать группу членов партии “Процветающая Армения”, которые по предварительной договоренности, во время парламентских выборов 2 апреля 2017 года организовали в Армении многочисленные случаи подкупа избирателей в пользу кандидатов от партии “Процветающая Армения”. В этот процесс были вовлечены как члены, так и руководство партии.

СНБ также опубликовала видеоматериал о деле, касающемся ущерба государству в результате незаконной предпринимательской деятельности на сумму около 30 млрд драмов. Дело связано с лидером партии “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном. Распространены сообщения по трем уголовным делам. Первое из них касается нарушений в принадлежащем Гагику Царукяну казино “Шангри Ла” — игорный дом действовал без лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 29 млрд драмов. Второе — касалось случаев раздачи избирательных взяток в ходе парламентских выборов 2017 года. Третье — чиновники общины Ариндж Котайкской области узаконили незаконные строения на 7.5 га сельскохозяйственных угодий, а затем провели незаконное отчуждении земельного участка ООО “Нью”, принадлежащего Гагику Царукяну. В результате нарушений в бюджет общины не поступило около 370 млн драмов.

Все это общественности уже известно — электронные СМИ в воскресенье освещали события до поздней ночи, когда Гагик Царукян, после почти 9-часового допроса, покинул здание СНБ.

Как и ожидалось, вчера Генеральный прокурор Артур Давтян представил парламентариям ходатайство о согласии народных избранников на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС, лидера партии “Процветающая Армения” и одноименной самой крупной оппозиционной фракции Гагика Царукяна, его вовлечение в дело в качестве обвиняемого и выдвижение обвинения против него.

Господин Давтян заявил, что при обыске в компании “Ереваншин” были обнаружены и изъяты документы о случаях раздачи взяток партией “Процветающая Армения” на парламентских выборах 2017 года. Директор компании “Ереваншин”, экс-депутат НС Вазген Погосян дал показания, что в 2017 г. Гагик Царукян предложил ему принять участие в выборах с условием, что он должен обеспечить 9 000 голосов в Гегаркуникской области. Сам же обыск был проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки бывшим председателем Комитета по градостроительству Ваагном Вермишяном.

Артур Давтян отметил, что для обеспечения необходимых голосов в Гегаркуникской области было выделено несколько миллионов драмов избирательных взяток, добавив, что в ходе выборов в Совет старейшин Еревана 14 мая 2017 года партия “Процветающая Армения” (в тот год ППА участвовала в парламентских выборах в составе блока “Царукян”) также осуществила ряд нарушений закона.

Согласно процедуре, установленной Регламентом НС, выступил также лидер партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян.

Обратившись к народу Республики Армения, он заявил, что дело, возбужденное в его отношении, квалифицирует как сфабрикованное, утверждая, что не давал взяток. По его мнению, нынешние процессы последовали после его заявления на заседании политсовета ППА 5 июня, когда лидер ППА предложил на 100 процентов сменить состав правительства. Политическому большинству он предложил сделать шаг к реальной жизни, увидеть ее. И уж коли обещали улучшить жизнь людей — выполнить обещание. Он еще раз заверил, что не отступится от своих принципов. “Фейками и фейсбуком страной не руководят. Все что я говорил — правда… Все сферы провалены, вы не имеете и 7 процентов поддержки, в стране отсутствует политическая стабильность, провалена внешняя политика. Все ответят за сделанное и не сделанное ими”, — сказал он, добавив, что его сторонники ныне не будут созывать митинги — сделают это после отмены чрезвычайного положения.

Коль скоро в последние дни СМИ не упускает случая напомнить господину Царукяну о меморандуме, подписанном им в 2018г. с Николам Пашиняном, он и сам заговорил об этом. “С первого же дня я сказал, что буду рядом с вами, подписал меморандум с Пашиняном, по всем вопросам хотел содействовать тому, чтобы ожидания народа стали реальностью”, — сказал лидер ППА и выразил мнение, что, однако, власти не оправдали ожиданий, данные народу обещания не выполнены.

В дебатах приняли участие в основном депутаты от фракции “Процветающая Армения”, которые, как и следовало ожидать, расценили ходатайство Генпрокурора как надуманное и бездоказательное.

Вице-спикер НС от фракции ППА Ваге Энфиаджян заявил, что депутаты озвучивали проблемы в стране, в ответ же получили статьи Уголовного кодекса. “Предпринимается попытка заткнуть вторую по численности политическую силу, происходящее — манипуляция, дабы очернить доброе имя Гагика Царукяна. Вы уже пересекли границы дозволенного”, — сказал он.

Выступавшие винили во всем генпрокурора, генсек ППА Наира Зограбян, в частности, заявила, что фракция инициирует процедуру требования отставки генпрокурора Артура Давтяна.

Примечательно, что члены фракции ППА выступали без масок, тем самым, очевидно, демонстрируя, что рот им не заткнуть…

Хотя депутаты от правящего блока “Мой шаг” уклонились от участия в дебатах, однако своим правом внеочередного выступления воспользовались вице-спикер НС Ален Симонян и спикер Арарат Мирзоян.

Глава НС призвал дифференцировать политический и правовой аспекты обсуждаемого вопроса. Легко выступать с требованием отставки правительства, когда уже имеются уголовные дела, сказал спикер, добавив, что недопустимо шантажировать власти созданными рабочими местами, инвестициями, что перед законом все равны. Он выразил надежду, что следствием будет выяснено, участвовал ли Гагик Царукян в раздаче избирательных взяток. В случае подтверждения, как и любой гражданин РА, все равны перед законом.

Что касается избирательных взяток — их раздача практикуется начиная с 1995 года, когда одновременно проходили парламентские выборы и референдум по принятию первой Конституции РА. В последующие годы после всех общегосударственных выборов (парламентских и президентских) возбуждались сотни уголовных дел в этой связи, наказание понесли десятки правонарушителей.

Напомним, что партия “Процветающая Армения”, основанная в 2004 году, участвовала в проведенных в разные годы в Республике Армения парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления. Сам господин Царукян в 2003 году был избран депутатом НС (избирательный округ N 42), был членом постоянной комиссии НС по обороне, национальной безопасности и внутренним делам, во фракциях и депутатской группе не состоял. В дальнейшем, начиная с 2007г., руководимая им партия имеет парламентское представительство.

Согласно положениям Конституционного закона РА “О регламенте НС” голосования по личностям проводятся в тайном формате — с применением бюллетеней.

До начала голосования лидер другой оппозиционной фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян заявил, что они стоят перед сложным выбором — впоследствии, мол, может выясниться, что Царукян не принимал участия в инкриминируемых ему деяниях, — посему решили от голосования воздержаться.

“Процветающая Армения” также не участвовала в голосовании.

Таким образом, это сложное решение осталось на парламентском большинстве. По итогам голосования за лишение Г.Царукяна депутатской неприкосновенности проголосовало 87 депутатов блока “Мой шаг”.

Генпрокурор также представил ходатайство о согласии парламента на лишение депутата Гагика Царукяна свободы с избранием меры пресечения в виде ареста. Свое ходатайство генпрокурор обосновал тем обстоятельством, что получены достаточные доказательства причастности Г.Царукяна к вышеотмеченным правонарушениям (за которые Уголовным кодексом предусмотрено до 5 лет лишения свободы), а своими финансовыми ресурсами он может помешать дальнейшему расследованию дела.

И коль скоро в голосовании участвовало исключительно парламентское большинство — фракция “Мой шаг”, на вечернем заседании НС вчера на тайное голосование был выделен не час, а лишь 45 минут.

За согласие на избрание в отношении Г.Царукяна меры пресечения в виде ареста проголосовали 87 мойшаговцев.

Кстати, сразу после выступления в НС лидер партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян со двора парламента был препровожден в СНБ. Правда, на своей машине.