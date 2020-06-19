Регион 19 июня, 2020 | Автор : admin

На всех КПП при въезде в Республику Арцах с 15 июня действуют лаборатории по быстрому тестированию на коронавирус. Как сообщает Арменпресс, с 15 июня въезд в Арцах разрешается только тем гражданам, которые прошли тест и имеют свидетельство о том, что у них нет коронавирусной инфекции. Если же у лица, желающего въехать в Арцах, не будет соответствующей справки, то они могут оплатить через терминалы 7 тыс драмов и пройти быстрое тестирование на границе.