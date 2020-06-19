Зарубежный вояж фильма Параджанова продолжается

Киноотдел Нью-Йоркского Линкольн-центра (FLC) с 26 июня этого года в программу летних показов своего онлайн кинотеатра (https://www.filmlinc.org/…/john-lewis-good-trouble-sergei-…/) включил три восстановленные короткометражные картины Сергея Параджанова: “Акоп Овнатанян” (1967), “Арабески на тему Пиросмани” (1986) и “Киевские фрески” (1966). Как сообщили “РА” из Национального киноцентра Армении, онлайн кинотеатр FLC стал функционировать с марта месяца, в связи с пандемией коронавируса.

Три выдающихся документальных фильма Параджанова в 2019 году были отобраны для 57-го Нью-Йоркского международного кинофестиваля. Отметим, что фильм “Акоп Овнатанян” был восстановлен совместными усилиями польской компании Fixafilm и Национального киноцентра Армении, в рамках проекта “ Классики армянского кино: Амо Бек-Назарян “. Продюсером реставрации стал Дэниел Берд. Реставрационные работы были профинансированы Фондом Kino Klassika (Лондон). К слову, киноотдел Линкольн-центра (FLC) также покажет фильм “Маяк” рано ушедшей из жизни талантливого режиссера Марии Саакян.

Напомним, что в августе 2018 года права на использование наследия армянского кинематографа по решению Министерства культуры РА были переданы Национальному киноцентру Армении. И с этого момента начался важный процесс восстановления и оцифровки отечественных фильмов. В том же году польской компанией FIXAFILM первым был восстановлен и оцифрован документальный фильм Параджанова “Акоп Овнатанян” (10 минут). После оцифровки картина обрела новую жизнь и дыхание: она сразу же получила приглашения для показа от всемирно известных кинофестивалей, киноинститутов, музеев и библиотек.

Международный показ стартовал в 2018 году, с Международного кинофестиваля в Теллурайде (США), а уже в 2019 году фильм “Акоп Овнатанян” был представлен на Международном кинофестивале в Роттердаме, в комплексной программе “Храм кино”, посвященной 95-летию Параджанова. По сей день картина была показана, в частности, в Центре искусств BOZAR (Брюссель), Национальной картинной галерее Лондона, на Кинофестивале им.Тарковского (Москва), Международном кинофестивале Curtas Vila do Conde (Португалия), Международном кинофестивале в Гонконге, Вашингтонском национальном музее и т.д. В этом году также планируется показ фильма в Фонде современного искусства IN SITU в Польше.