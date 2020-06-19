Заслон трудовой миграции

В общине Люсагюх реализуется проект по созданию эко-села

Выезжать на заработки для жителей общины Лусагюх Арагацотнской области, как впрочем и для многих других общин Армении, давно стало традицией. Трудовая миграция была своего рода спасением для села, ибо высылаемые мигрантами деньги вносили оживленность в селах, позволяя их семьям расплачиваться за коммунальные услуги, отовариваться в магазинах и пр. Поэтому каждый год с начала весны местные жители отправлялись в Россию, Украину и другие страны ближнего зарубежья.

К концу осени уезжающие возвращались обратно к своим семьям, а уже через несколько месяцев вновь собирались в дорогу.

“На протяжении последних восьми лет ежегодно с марта по ноябрь я выезжал на заработки в Москву, занимаясь там в основном ремонтными работами и благоустройством дорог. Конечно, это всегда был риск, потому что выездные работы — это как лотерея.

Никогда не знаешь, повезет тебе с работой или нет, сможешь ты заработать деньги или, наоборот, накопишь долги и вернешься”, — говорит в беседе с нами житель села Лусагюх Мхитар Варданян.

Село Лусагюх является одним из древнейших поселений Апаранского региона. Расположена эта живописная деревня буквально в двух километрах от города Апаран, на склоне Цахкуняцкого горного хребта. В общей сложности здесь проживает около 800 человек, основным видом заработка которых является скотоводство и земледелие, хотя близость с Апараном дает некоторые преимущества жителям Люсагюха. Тем не менее, большая часть мужского населения этого села из-за отсутствия постоянной работы выезжала на сезонные заработки. Для предотвращения же массовой трудовой миграции всегда была одна простая формула — создание рабочих мест внутри страны. Любым другим способом удержать людей не удастся.

Однако пандемии коронавируса это удалось. Из-за закрытых границ местные гастарбайтеры не смогли в этом году уехать на заработки. Причем, пандемия началась аккурат к тому моменту, когда люди готовились выезжать. Накопленных денег почти ни у кого не осталось, что еще больше усугубляло ситуацию. Перед этой проблемой встали тысячи трудовых мигрантов по всей стране.

Для того, чтобы как-то смягчить ситуацию, правительство решило как можно быстрее приступить к реализации капитального, в том числе и дорожного строительства, что позволило бы создать дополнительные рабочие места в регионах. Более того, Министерство территориального управления и инфраструктур инициировало процесс вовлечения потенциальных трудовых мигрантов в строительные работы в Армении. С этой целью глава ведомства Сурен Папикян дал поручения губернаторам всех регионов страны предпринять шаги для выявления имеющегося трудового потенциала в местных общинах — людей, готовых принять участие в строительных работах.

Акцент на развитие инфраструктур

Общине Лусагюх в этом смысле повезло гораздо больше. У жителей села на сегодня есть возможность не только участвовать в дорожном строительстве и других инфраструктурных проектах, инициируемых государством, но и работать в родном селе, занимаясь благоустройством собственных домов, не думая ни о переезде, ни о сезонных заработках за рубежом.

Превратить Люсагюх в современное эко-село в течение четырех-пяти лет обещает благотворительный фонд “Armenian future”, отмечая, что этот населенный пункт станет одним из самых излюбленных туристических направлений. Наша газета уже писала о том, что сам фонд был создан в 2018 году по инициативе российских предпринимателей армянского происхождения. С момента своего создания Armenian future приступил к разработке современной концепции развития армянского села, которая была бы нацелена на улучшение всех сфер жизнедеятельности сельчан. Именно для осуществления этой концепции в качестве пилотного проекта была избрана община Люсагюх. В общей сложности планируется направить на реализацию пилотного проекта около 4 млрд драмов для создания необходимых для развития села инфраструктур.

“Не скрою, нам понадобилось больше полугода, чтобы выбрать эту общину в качестве пилотного проекта, поскольку изначально были конкретные критерии отбора. Основной акцент прежде всего был поставлен на чсленности местного населения и соответственно домов, потому что выделенный объем средств должен покрыть требуемые на реконструкцию домов расходы. Важно было также наличие в селе земель, принадлежащих общине с тем, чтобы в дальнейшем мы могли бы построить здесь школу, детсад и другую необходимую инфраструктуру. С учетом же того, что туристическое направление станет одним их ключевых в рамках реализации проекта развития общины, немаловажную роль играла и близость историко-культурных памятников. Лусагюх полностью вписывался в эти критерии, тем более, что рядом с деревней расположена церковь VII века Тух Манук, не говоря уже о других архитектурных памятниках, находящихся поблизости”, — рассказал нам руководитель фонда Armenian future Меружан Бадалян.

Работы будут продолжаться

Помимо новой школы и детсада, соответствующих международным стандартам, в Лусагюхе планируется капитально отремонтировать здание сельской администрации, построить гостевой дом и культурный центр. Здесь будет действовать постоянная ярмарка, где на продажу выставят работы местных жителей. В зоне внимания также создание рабочих мест в производственном секторе.

Для начала, к примеру, в деревне будет построено небольшое молочное производство, чтобы у местных жителей было основное место работы. А в перспективе планируется создать лыжную трассу и построить канатную дорогу, которая будет связывать село с церковью Тух Манук, находящуюся на возвышенности близ Лусагюха.

Наряду с этим в селе уже начаты работы по замене старых крыш и укреплению наружных стен сельских домов. Такое ощущение, как будто вся деревня приступила к масштабному ремонту и обновлению. Асфальтируется сельская дорога, на месте ветхих заборов постепенно появляются оригинальные ограждения из сетки и камней, демонтируются старые, во многих местах асбестовые крыши домов, которые заменяются на новые качественные покрытия. Переливаясь под солнцем своей новизной и насыщенными красками, они как бы добавляют яркости этим местам — под стать величественной панораме горных вершин и склонов, обрамляющих село.

“Работы для местных жителей сегодня здесь настолько много, что даже рабочих рук может не хватить”, — с удовлетворением отмечает административный руководитель Лусагюха Каджик Закарян.

Несмотря на то, что сложившиеся из-за пандемии коронавируса сложные условия несколько замедлили процесс реализации проекта, все работы, как заверил директор фонда “Armenian future”, будут продолжаться и далее. Конечно, в связи с чрезвычайным положением пришлось немного сдвинуть сроки. К примеру, проект строительства школы и детсада уже был готов, но обсуждения по нему со строительными компаниями последние месяцы были приостановлены. Но сейчас, по словам г-на Бадаляна, все работы возобновлены и в скором времени уже будет объявлен тендер на строительные работы.