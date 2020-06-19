Турция проявляет агрессию по всем направлениям

Пользуясь воцарившимся в мире по целому ряду причин медицинского и геополитического свойства хаосом, официальная Анкара пытается проводить агрессивную политику по самым разным направлениям. Зачастую это походит на метку территорий, входящих в интересы пантюркистской Турции.

Готовится атака на армянскую диаспору

Высший консультативный совет при президенте Турции в течение пяти часов обсуждал на днях вопрос Геноцида армян с целью понять, как реагировать на “беспочвенные и антитурецкие обвинения”. Как сообщает Анадолу, по итогам обсуждений пресс-секретарь президента Фахреттин Алтун обвинил “армянское лобби” в использовании “сложной и болезненной эпохи, пережитой всеми османскими гражданами, ради политических расчетов с помощью лжи и клеветы со стороны, различных силовых групп”. Алтун отметил, что в ходе встречи обсуждались “всеобъемлющие шаги”, чтобы “помешать армянскому лобби использовать события 1915 года для клеветы на Турцию, а также ради пропаганды, которую ведут страны посредством нереалистичных обвинений”. Обсуждались также проекты и мероприятия, призванные “пролить свет” на вопросы, имеющие исторические и правовые аспекты.

Иными словами, Анкара пытается понять, как заставить замолчать потомков жертв Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении XIX-ХХ веков, которые своими требованиями признания и осуждения Геноцида мешают ей проводить политику отрицания осуществляемого на протяжении десятилетий турецкими властями преступления против человечества, в результате которых были зверски убиты более 2 млн армян. Не говоря уже об ассирийцах, понтийских греках, евреях и представителях иных не мусульманских народов. Подобного рода попытки Анкара предпринимает не первый год, то заявляя о якобы готовности наладить диалог с армянской диаспорой, будто бы в целях “охватить ее в процессе армяно-турецкого примирения”, то обвиняя в препятствовании армяно-турецкому сближению и т.д. По большому счету, все действия Анкары были направлены на то, чтобы вбить клин в отношения армянской диаспоры и Армении.

Однако возникает вопрос — почему именно сейчас Анкара вновь обеспокоилась “армянским лобби”? Чем оно мешает ее дерзким планам на Ближнем Востоке? А может, Анкара что-то планирует на Южном Кавказе, что связано с Арменией и Арцахом и в чем ей может помешать армянская диаспора США? Случайно ли в СМИ вновь появились публикации о планах Турции по вторжению в Грецию и Армению? Как пишет “Jerusalem Post” со ссылкой на секретные документы, опубликованные Nordic Monitor, предполагается, что планы были подготовлены Генштабом ВС Турции как непредсказуемое обстоятельство в связи с событиями в Сирии и сохранением наступательного и сдерживающего потенциала на западном фронте во время передвижения войск. Презентация под названием “Инструкция по планированию действий вооруженных сил Турции” создана 13 июня 2014г. Согласно отчету Nordic Monitor, это говорит о том, что план, скорее всего, был обновлен и пересмотрен после некоторых предварительных обсуждений, и план все еще может быть активным.

Документ также включает планы вторжения в Армению. Эта операция названа TSK Altay Harekât Planlama Direktifi и датирована 15 августа 2000г. Сообщается, что обмен документами шел по внутренней электронной почте, защищенной высшим командованием Генштаба. Они могли случайно просочиться в рамках судебного дела в Анкаре, возбужденного прокурором Сердаром Кошкуном во время расследования неудачного военного переворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016г.

В любом случае сложно сказать, что надумали мудрецы Высшего консультативного совета при президенте Турции на этот раз. Однако организованные Анкарой антиармянские акции в Сирии, где планомерно уничтожалась некогда мощная армянская община, а теперь в Ливане посредством организаций, обслуживающих интересы Турции, наводят на мысль о том, что в методах “воздействия” турецкие власти особо избирательными не будут. Оборзевший от безнаказанности Эрдоган в стремлении усилить свое влияние в регионе под лозунгами Османской империи идет напролом, особо не считаясь ни с США, ни с Россией, ни с союзниками по НАТО.