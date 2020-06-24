НС инициировало и приняло конституционные изменения

По инициативе около 50 депутатов правящего блока “Мой шаг” Национальное Собрание в понедельник, 22 июня, обсудило и полностью приняло коррективы в Конституции РА. Инициатива правящего большинства касалась Конституционного суда, вернее, ст.213 Основного Закона страны, касающейся назначения и сроков пребывания в должности председателя и судей КС.

Согласно законопроекту, срок полномочий членов КС (судьи), назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции (вступившей, заметим, в силу 9 апреля 2018г. — в день вступления в должность новоизбранного президента РА Армена Саркисяна — Г.С.) и пребывавших на должности члена КС или судьи общей продолжительностью не менее 12 лет, считается истекшим и прекращается.

Член КС, назначенный до вступления в силу главы 7 Конституции, чье пребывание в должности не прекращается силой части 1 настоящей статьи, продолжает занимать должность судьи КС до достижения 12 лет его работы на этой должности, учитывая также срок, установленный до вступления в силу главы 7 Конституции.

Выдвижения на вакантные места судей КС производятся в последовательности: правительство, президент республики и общее собрание судей. Выдвижения на вакантные места судей КС, образованные на основании части 1 настоящей статьи, производятся в двухмесячный срок после образования вакансии.

Пребывание в должности председателя КС прекращается. При вакансии должности председателя КС председатель его избирается в порядке, установленном статьей 166 Конституции, что происходит после замещения вакантных мест судей КС, образовавшихся на основании части 1 настоящей статьи.

Изменения в Конституции вступают в силу на следующий день после его официального опубликования.

Отметим, что народные избранники воспользовались возможностью, предоставленной им той же Конституцией — по инициативе четверти депутатского корпуса изменить положение Основного Закона. И коль скоро парламентское большинство, придя к власти, заявило о кризисе вокруг Конституционного суда, поправки были обсуждены и приняты в ускоренном режиме, предусмотренном законодательством РА.

С принятием документа будут прекращены полномочия судей КС Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, пребывающих в должности уже более 12 лет, а нынешний председатель КС Грайр Товмасян продолжит деятельность (поскольку членом, а затем председателем КС был избран в 2018г.) в качестве судьи.

Во внеочередном заседании участвовало исключительно парламентское большинство, оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” бойкотировали заседание, тем самым выразив свою позицию по обсуждаемому вопросу.

Кстати, любой обсуждаемый в НС законопроект или международный договор предварительно направляется в КС для получения заключения о соответствии документа Конституции РА. На этот раз парламентское большинство после принятия документа в первом чтении голосованием решило не обращаться в КС по вопросу конституционных изменений, так как КС является стороной заинтересованной. Ведь со вступлением в силу изменений в Основном Законе существенно сокращается срок полномочий некоторых судей КС, а троих — и вовсе прекращается.

Что касается рекомендаций Венецианской комиссии относительно Конституционных изменений в РА (по данному вопросу власти Армении обратились в эту авторитетную международную организацию), то их, как и любой подобный документ, оппозиция трактует в свою пользу, власти — в свою, поскольку по поднятым властями вопросам было представлено позитивное мнение.

В момент обсуждения в НС изменений в Конституции было опубликовано еще одно заключение — на этот раз генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, в котором госпожа генсек выразила солидарность с усилиями властей Армении по преодолению конституционного кризиса, отметив, что кризис можно преодолеть при помощи консультаций Венецианской комиссии.

“Мнение Венецианской комиссии, вынесенное 19 июня и опубликованное сегодня, делает возможным решение проблем конституционного кризиса между Национальным собранием и Конституционным судом”, — отметила генеральный секретарь СЕ, высказав мнение, что Венецианская комиссия уточнила рамки пересмотра вопроса КС в процессе конституционных изменений, а также приняла правомочие НС отменить решение об инициировании референдума.

“Более того, учитывая влияние действующих норм на состав Конституционного суда, Венецианская комиссия признала, что полная реализация соответствующих положений Конституции 2015 года преследует легитимную цель. Чтобы эта цель была сопоставлена со сроком полномочий судей и необходимостью сохранения независимости, Венецианская комиссия предложила, чтобы судьи, у которых 12-летний срок пребывания на должности еще не истек, продолжали оставаться на ней до истечения этого срока. Те судьи, которые уже 12 лет на должности, до их замены должны суметь воспользоваться новым переходным временем, продолжительность которого должны определить армянские власти”.

Генсек ЕС подчеркнула: “Венецианская комиссия вынуждена выразить сожаление в связи с тем, что проект, введенный депутатами в оборот в день утверждения ее мнения, не предусматривает такого переходного времени. Я призываю все ветви власти для преодоления конституционного кризиса руководствоваться предложениями Венецианской комиссии, плавно претворяя в жизнь соответствующие положения Конституции 2015 года в соответствии с европейскими стандартами”.

Принятием документа в истории отечественного парламентаризма зафиксирован прецедент: внесены конституционные изменения относительно состава одного из важных институтов страны — Конституционного суда. Впервые конституционные изменения внесены без всенародного референдума. Изменения инициировало, обсудило и приняло без участия оппозиции парламентское большинство — блок “Мой шаг”. Как-то так. Заметим, в Основном Законе страны имеются и другие положения, которые можно изменить без референдума.

И еще. Коль скоро до сих пор конституционные реформы в Армении осуществлялись посредством всенародного голосования (в 2005 и 2015 годах) и результаты его публиковались Центральной избирательной комиссией к сведению граждан, никаких документов руководство страны не подписывало. Ныне же ни одним правовым актом не регулируется, кто должен подписать принятые парламентом конституционные изменения.

Согласно ст.123 Конституции РА, хотя Президент и является главой государства и следит за соблюдением Конституции, он также не имеет полномочий подписать подобный документ, хотя все принятые Национальным Собранием законы подписывает Президент (в течение 21 дня, либо в тот же срок обращается в КС для определения конституционности документа), только после чего они обретают законную силу. Конечно, это законодательный пробел, нынешние конституционные изменения можно считать прецедентом, давшим повод для урегулирования законодательного пробела.

В понедельник вечером Национальное Собрание созвало еще одно внеочередное заседание, на котором в ускоренном режиме внесли изменения в Конституционном законе “О регламенте НС”. Согласно им, принятые НС конституционные изменения не будут направлены на подпись Президенту страны — их просто публикует председатель парламента. Заметим — публикует не означает подписывает, это можно сделать устно, скажем, во время заседания, либо разместив на официальном сайте НС, и с этого момента конституционные изменения обретают законную силу.

Однако изменения в Регламенте НС непременно должны быть подписаны Президентом, поскольку это — корректировка в принятом НС законе, визировать которую входит в полномочия главы государства.