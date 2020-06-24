Концерт под открытым небом

Культура 24 июня, 2020 | Автор : admin

Им Камерный центр выразил благодарность медработникам

В честь Дня медработника музыкальные ансамбли Национального центра камерной музыки выступили с прекрасным концертом, отдав дань уважения медработникам, борющимся за многие жизни.

Государственный камерный оркестр Армении, Государственный камерный хор Армении, ансамбль старинной музыки “Тагаран”, Государственный камерный хор “Овер” и Ереванский государственный камерный хор 21 июня выступили с концертом под открытым небом. Ансамбли выступали в малом составе. Идея проведения концерта благодарности принадлежала директору центра Норайру Назаряну. Этим шагом центр поблагодарил всех врачей, медсестер, персонал скорой помощи, техников, сотрудников аптек и всех, кто заботится о здоровье нашего населения.

Концерт состоялся на балконе Дома камерной музыки им. Комитаса, где было установлено специальное освещение, соблюдались все правила безопасности. Музыканты исполнили произведения армянских и зарубежных композиторов. Вечер сопровождался выступлениями в знак благодарности и видеоматериалами о врачах, спасающих жизни.

Учитывая теплые отзывы и успех, связанный с концертом, центр обещает организацию концертов на открытом воздухе сделать традицией.