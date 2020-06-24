Вышла в свет новая книга Арпи Ванян

Пятеро молодых людей из Спюрка вместе с родителями оказываются в таинственном отеле-замке на склоне Арагаца. Странные события с ними начинают происходить уже на пути к нему, а проснувшись утром ребята обнаруживают, что их родители исчезли. В одной из комнат таинственного замка они находят дымящуюся тростниковую дудочку: каждый раз пытаясь сыграть на ней, они попадают в тот или иной важный период армянской истории, более того, становятся участниками происходящих в тот момент событий. И только от знаний ребят зависит — смогут ли они понять, в каком веке очутились, участниками какого исторического события стали, и, самое главное, смогут ли они принять правильное решение и за отведенные им минуты “закрыть” и покинуть очередную страницу истории.

Это завязка новой историко-фантастической повести Арпи Ванян “К обители Бога, Армении”, написанной в соавторстве с Давидом Карапетяном.

Книга опубликована не так давно издательским домом “Егея”. Это интересное, трогательное, вызывающее слезы и улыбку произведение, читаемое на одном дыхании и полное интригующих и неожиданных сюжетных поворотов. К тому же очень познавательное и познакомит живущих в разных частях света молодых армян с важными эпизодами их собственной истории, заставит их задуматься о самом главном. Мы побеседовали с автором книги Арпи Ванян и попросили рассказать о себе, своем творчестве и планах на будущее.

— Я родом из Арцаха, из города Гадрут, где жила всю свою жизнь. Десять лет назад, следуя своей мечте, переехала в Ереван. По специальности я журналист: много лет работала в редакциях разных газет. Ну а мечта, которую я хотела осуществить и из-за которой переехала в Ереван — писать сценарии для фильмов и сериалов для телевидения и кино. Получилось. Сразу же начала сотрудничать с телеканалом “Армения ТВ”, как сценарист рейтингового телесериала. Потом были сериалы и проекты на других телеканалах. В данный момент претворяю в жизнь другую свою мечту — писательство.

В течение двух лет издала 3 книги, теперь работаю над следующей.

— Как вы пришли к творчеству, что вас заставило взяться за перо и начать писать?

— Сколько себя помню, я всегда писала, и мечтала написать такую книгу, которая поможет людям. Два года назад умерла мама -у меня на руках. Это был сильнейший стресс, неописуемая боль: я потерялась, у меня пропал вкус к жизни, начались болезни… Словом — душевная трагедия. И вот однажды ко мне во сне пришла мама, и сказал, что есть жизнь после смерти, что они с отцом вместе, что у них все хорошо, и что я должна жить, ибо я знаю, куда и как мне идти. Утром я встала и поняла, что помутнение прошло, и первая мысль, которая пришла в голову — написать книгу. Это было 31 декабря, Новогодняя ночь. Я начала писать свою книгу ’’Невозможное — возможно’’ которая уже два года продается и стала бестселлером в интернете. Еще одна моя книга — “Как запасть в сердце. Искусство любить”.

— О чем эти две ваши книги? Какие темы представляют для вас важность и что вы хотите донести до своего читателя?

— Мои книги о жизни, о том, что каждый из нас кузнец своей судьбы. Книги о том, что есть вселенские законы, которые работают безотказно.

В них рассказывается, как гармонизировать себя с миром и привлечь в свою жизнь счастье и успех. Цель книг — убедить читателя думать только о хорошем, ибо мысли материальны, и те вещи и события, которые мы желаем или боимся, притягиваются к нам.

С древних времен во всем мире люди ищут формулу успеха, здоровья и процветания, с помощью которой можно полностью реализоваться, добиться максимума в различных сферах жизни.

Современная наука уже дала ответ на этот вопрос. Все дело в том, что наши мысли напрямую способны влиять на наш физический мир и поэтому наши мысли управляют нами, мысли влияют на жизнь, реальность, здоровье, самоощущения.

— Поговорим и о Вашей новой историко-фантастической повести “К обители Бога, Армении”. Вы работали с легендами, историческими материалами (взять хотя бы дымящуюся тростниковую дудочку, отсылающую к алому тростнику из языческого гимна “Рождение Ваагна”), которые переплетаются с фантастическим сюжетом. На мой взгляд, это хороший способ привить подрастающему поколению интерес к чтению: представить армянскую историю посредством завлекательного сюжета. Вы кстати уже получили отклики от читателей? Как приняли книгу?

— Ни одна из моих прежних работ не затрагивала меня так сильно, как этот историко-фантастический роман. Это была непростая работа: пришлось вновь изучить самые важные страницы нашей истории, вспомнить мифы и древние сказания. Цель книги одна и очень простая: дать каждому армянину, вне зависимости от возраста и живущему в любом конце света, представление о важных эпизодах, событиях и персонах армянской истории.

За эти месяцы карантина я была приятно удивлена: мои и книги моей дочери Жасмин ‘’Супер Нранэ’’ не только продались и продолжают продаваться, но каждый день мы еще получаем десятки писем от читателей.

Чтение книг всегда было и есть не только очень полезным занятием, но и очень модным. О том, что надо читать правильные книги, известно всем. Я считаю, что например, подросткам родители должны также покупать и мотивирующие книги, книги о самопознании и самопомощи. Это поможет нашим детям стать личностями: у них будет правильная самооценка, правильные приоритеты и здоровые взгляды на жизнь.

— Какие планы на будущее — есть какие-то новые идеи, желание взяться за что-то другое?

— Каждый человек должен найти свою нишу, то дело, которое вдохновляет его, дело, которым он будет заниматься 20 часов в день и не устанет. У меня есть такое дело и я счастлива. Но я открыта и для новых свершений. Да, есть в голове три новых проекта. Я их обдумываю, строю далеко идущие и пошаговые планы, визуализирую их, мечтаю о них, делаю конкретные шаги к ним и верю, что они тоже осуществятся.