Налог — легитимное право гражданина требовать от государства

Государство 01 июля, 2020 | Автор : admin

Налоги не бремя, а право на требование — в таком ключе министр финансов Атом Джанджугазян предлагает рассматривать суть нововведений в плане налога на имущество и в целом реализуемой правительством налоговой реформы.

Очередной этап процесса налоговой реформы обрел плоть и кровь 25 июня, когда Национальным Собранием были приняты поправки к Налоговому кодексу, предполагающие существенные изменения в механизмах расчета и ставках налога на имущество.

Разработанный правительством и принятый парламентом закон явился логическим продолжением тех инициатив, которые заложены в саму суть концепции налоговой реформы. Изначально, больше года назад, еще на заре обсуждения комплексной идеологии предстоящих налоговых реформ, намечаемые мероприятия условно делились на две части: текущие — требовавшие неотложного принятия, и коренные преобразования, затрагивающие сам костяк подлежащей реформированию системы налогообложения.

Первая часть мероприятий предполагала проведение таких законодательных изменений в налоговом поле, которые либо бесспорно были приемлемы для всех заинтересованных сторон, либо могли вызвать лишь незначительные замечания. К мероприятиям первой части относится принятая в прошлом году и обретшая уже силу закона инициатива смягчить бремя прямой налоговой ставки, что способствовало бы увеличению потенциала экономического роста. Возникшее в результате этого изменения снижение доходов госбюджета от прямых налогов компенсировали увеличением косвенных налогов. Таким образом, сохранялся на прежнем уровне общий объем налоговых поступлений в госбюджет, по крайней мере, в краткосрочном и среднесрочном разрезе, поскольку ожидалось, что снижение бремени прямых налогов приведет к дополнительным возможностям экономического роста, а это, в свою очередь, будет генерировать дополнительные налоговые доходы.

В этом контексте произошел пересмотр ставок подоходного налога и налога на прибыль. В мае 2019г. была введена единая ставка подоходного налога на уровне 23% и заложена логика ее постепенного снижения до 20% к 2023 году. Этим ликвидировали существовавшую ранее трехуровневую прогрессивную шкалу подоходного налогообложения. По мнению авторов реформы, эта шкала все равно фактически не отвечала задаче обеспечения социальной справедливости, когда бедные платят меньше налогов, а богатые — больше, поскольку носила фиктивный характер: 65% налогоплательщиков находились в низшем сегменте дохода и лишь примерно 1400 человек платили налог по высшей ставке.

Вместо этого решено было переместить фокус реализации социально справедливой идеологии прогрессивности налогообложения в имущественную сферу. То есть облагать налогом по прогрессивной шкале не полученный в определенный период времени доход, а видимое богатство, в данном случае — недвижимость. Следовательно, прогрессивная шкала должна была найти свое отображение в системе имущественного налогообложения. Эту, по сути, идеологическую социальную задачу и решает принятый на днях закон о поправках в Налоговый кодекс. Отныне ставка налога на имущество будет высчитываться из рыночной цены имущества, а не, как раньше, из “кадастровой стоимости”, которая не претерпевала изменений многие годы и имеет с реальной ценой очень отдаленную связь. Одновременно, введена прогрессивная шкала расчета налоговой ставки, суть которой и состоит в том, чтобы соблюсти принцип социальной справедливости: чем дороже имущество, тем выше налог.

Логическую взаимосвязь отдельных видов налогообложения, общую картину налоговой реформы важно иметь перед глазами, когда выносится оценка тем или иным решениям по конкретным видам налогов. В конечном счете, выплаченные по линии тех или иных прямых или косвенных налогов суммы составляют доход госбюджета, которым и определяется уровень благосостояния государства в целом, и отдельного гражданина — в частности. В случае с налогом на имущество, эта обратная связь налогового дохода государства с решением нужд граждан еще короче: выплаты по линии этого налога поступают в бюджеты общин и отобразятся в дальнейшем в виде отремонтированных улиц и тротуаров, озеленения и благоустройства, строительства объектов общинной инфраструктуры и тому подобных общественно полезных проектов.

Разработчики принятого закона, а, по сути, внедренной в Армении абсолютно новой системы имущественного налогообложения, провели детальное исследование, проанализировав единица за единицей влияние предложенных изменений. В этом заверил министр финансов Атом Джанджугазян, представляя новое законодательство в ходе вчерашней пресс-конференции и поясняя, каким образом данная конкретная и весьма узконаправленная мера по изменению налога на имущество укладывается в целостное полотно налоговой реформы, конечная цель которой обеспечить нацеленную на развитие финансовую политику государства.

“С точки зрения восприятия мы должны пересмотреть свой подход к понятию “налог”, потому что оно всегда воспринимается как бремя, между тем, наш подход состоит в том, что это не бремя, а, по сути, право на требование”, — заметил Атом Джанджугазян. Он пояснил, что человек, платящий налог, приобретает право на получение определенных благ и услуг, которые бюджет государства или общины обязуются ему оказать по законодательству. “Если рассматривать с этой точки зрения, то будет намного более понятно и ясно само явление, — считает министр финансов, — поскольку среднестатистический человек, по сути, потребитель в то же время как производитель. Следовательно, если он относится к себе только как к производителю, в этом случае понятие налога превращается в восприятие бремени. Но когда он может себя воспринимать и как потребителя, становится понятно, что этой выплатой у него формируется легитимное право на требование. Этот подход не должен в данном случае игнорироваться”.

Напомнив о низком качестве и многочисленных проблемах, существующих в сфере общинных услуг, Атом Джанджугазян указал, что решить эти проблемы и улучшить качество жизни в городах и общинах Армении можно лишь одним путем: заплатив за оказание этих услуг. Этой платой и является налог на имущество, который поступит в бюджет общин и обеспечит общины финансовыми средствами, необходимыми для того, чтобы сделать жизнь граждан лучше.