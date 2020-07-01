В состоянии неопределенности

МВФ ухудшил прогноз и оценил влияние двух альтернативных сценариев

Если еще в апреле текущего года Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал падение мировой экономики в 2020 году до 3% на фоне пандемии коронавируса, то уже в июньском докладе “Перспективы развития мировой экономики” он еще больше ухудшил свои оценки, отметив, что экономический спад по итогам года может достигнуть 4,9%.

Столь существенное ухудшение прогноза аналитики МВФ объясняют тем, что пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, нежели предполагалось. Поэтому и восстановление экономики ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее.

“Особенно сильное отрицательное воздействие испытывают домашние хозяйства с низкими доходами, что ставит под угрозу значительный прогресс в сокращении масштабов крайней бедности, достигнутый в мире с 1990-х годов”, — пояснили авторы доклада.

В своем исследовании МВФ отмечает, что кризис коронавируса повлек за собой более серьезные экономические последствия, чем ожидалось. Как результат, потребление и объем производства услуг во всем мире значительно сократились, на рынке труда произошел ощутимый рост безработицы, мобильность по-прежнему остается пониженной, плюс фиксируется сокращение мировой торговли и снижение темпов инфляции.

Ограничения снизили активность

В Армении, как и во многих других развитых и развивающихся странах, пандемия COVID-19 негативно сказалась на основных макроэкономических показателях. Так, экономическая активность в январе-мае 2020 года, согласно данным Национального статистического комитета, сократилась на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самый существенный спад этого показателя произошел в апреле, когда были введены ограничения практически на все виды экономической деятельности. Достаточно сказать, что в сравнении с апрелем прошлого года экономическая активность снизилась в Армении на 17,2%, при том, что в 2019 году был зафиксирован рост на 9,2% к апрелю предыдущего года. Более того, апрельский показатель экономической активности резко упал на 13,5% в сравнении с мартом текущего года.

В месячном же разрезе, то есть за апрель этого года, в спаде оказались все отрасли — от сферы строительства, упавшей на 40,6%, торгового сектора со спадом на 29,4%, сферы услуг, ушедшей в минус на 11,2%, до промсектора и энергетического комплекса, где произошло снижение соответственно на 9,2% и 5,6%. Правда, уже в мае, когда ограничения в основном были сняты, началось улучшение ситуации, в результате чего показатель экономической активности вырос на 13,3% в сравнении с апрельскими данными. Тем не менее, говорить о восстановлении позиций пока не приходится, поскольку в сравнении с маем прошлого года было зафиксировано сокращение почти на 13%.

Расслабляться нельзя

Что касается отечественного рынка труда, то в апреле было закрыто около 71,5 тыс. рабочих мест по стране. Но спустя месяц, сразу после того как правительством было принято решение о постепенном снятии ограничений на ведение хоздеятельности в период ЧП, трудовой рынок встал на путь восстановления. В результате, как сообщил на днях премьер-министр Никол Пашинян, уже в мае этого года удалось восстановить 50 тыс. 94 рабочих места. Причем, это только данные по зарегистрированным сотрудникам.

Процесс этот, пояснил премьер, продолжается и сейчас. Но расслабляться, с учетом нынешней ситуации с коронавирусом в Армении, нельзя. Поэтому г-н Пашинян призвал всех граждан сделать все необходимое для того, чтобы не было снова возврата к локдауну. Иначе, по его словам, есть опасность столкнуться с таким глубоким экономическим кризисом, выход из которого может затянуться надолго.

“С марта месяца мы боремся с проблемами, возникшими в связи с коронавирусной инфекцией. Однако самая главная проблема, с которой мы столкнулись в период локдауна, была связана с нашей экономикой, поскольку были зафиксированы быстрые темпы спада”, — изложил суть дела глава правительства.

Проанализировав полученные данные, продолжил он, власти убедились в том, что если концентрироваться лишь на здравоохранительном сегменте, то будет не только экономический спад, но и обвал. Поэтому было решено жить, так сказать, параллельно новым реалиям, возникшим из-за COVID-19.

Вторая волна нанесет долговременный ущерб

Как будут развиваться события далее, не берется ответить сегодня ни один эксперт. Ведь сразу множество факторов может оказать свое воздействие в будущем, причем, как негативное, так и положительное. Тот же Международный валютный фонд рассматривает два альтернативных сценария, оценивая влияние каждого из них. Первый сценарий, судя по анализу специалистов МВФ, предполагает, что в начале 2021 года произойдет вторая крупная вспышка глобального характера.

Нарушения внутренней экономической активности в каждой из стран вследствие мер, принятых для сдерживания второй вспышки, будут в два раза слабее предусмотренных в базисном сценарии на 2020 год. В этом случае меры сдерживания будут менее дестабилизирующими для компаний и домашних хозяйств. Предполагается, что в результате второй вспышки заболевания в 2021 году произойдет дополнительное ужесточение финансовых условий относительно базисного сценария. Страны с формирующимся рынком столкнутся с большим увеличением спредов как государственных, так и корпоративных долговых инструментов.

Несмотря на ответные меры, которые будут предприняты правительствам при таком сценарии, МВФ предполагает, что вспышка заболевания нанесет дополнительный долговременный ущерб экономике со стороны предложения в начале 2022 года, когда рост числа банкротств приведет к разрушению капитала, временному замедлению роста производительности и временному повышению тренда в уровне безработицы. В странах с формирующимся рынком будет наблюдаться более значительный и долговременный ущерб, чем в странах с развитой экономикой, учитывая более ограниченные возможности для проведения политики по поддержке доходов в этих странах.

Китаю предсказали рост

Однако аналитики фонда рассматривают и другой, гораздо более обнадеживающий сценарий. Так вот, он предполагает более быстрое восстановление экономики, точнее, постепенное восстановление экономической активности уже с начала второй половины 2020 года.

Восстановление будет проходить быстрее, чем ожидалось, отмечают эксперты МВФ, поскольку большая уверенность в эффективности мер, применяемых после окончания режима самоизоляции, приведет к эффективному сдерживанию заболевания и меньшей предосторожности в поведении домашних хозяйств и компаний после отмены режима самоизоляции. В результате более быстрого восстановления экономики финансовые условия смягчатся в 2021 году. Наряду с этим более быстрое восстановление экономики также предполагает снижение долговременного ущерба опять-таки начиная с 2021 года.

В любом случае, как следует из доклада МВФ, нынешний год окажется, мягко говоря, не простым для мировой экономики. Что интересно, из стран, представленных в отчете фонда, избежать падения экономики в 2020 году сможет только Китай, с которого, кстати, и началась эпоха COVID-19. В МВФ предсказали для Поднебесной рост на уровне 1%. А самое глубокое падение по-прежнему ожидается в Италии и в Испании, экономика которых, судя по прогнозу МВФ, уйдет в минус на 12,8% по итогам текущего года.