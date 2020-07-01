Не “горят” не только рукописи…

В будущем году будет отмечаться юбилей одного из основателей армянской художественной фотографии Гагика Арутюняна. В связи с этим организация “Диалог культур” и искусствовед Люсине Галстян начали цикл исследований и публикаций, посвященных формированию и анализу жизни и творчества художника. Отметим, что в 25 августа 2017 года в Союзе художников Армении “Диалог культур” и Фонд армянской фотографии “Лусадаран” представили первую масштабную ретроспективную выставку “Тени времени. Фотографическое искусство Гагика Арутюняна 1970-1995 гг.”

После долгого перерыва работы советского, армянского фотографа этих лет вновь увидели поклонники искусства. Многогранная выставка “Тени времени” заново открыла фотоискусство Арутюняна, утвердив его ключевое значение для истории современного армянского искусства. В основе искусства Арутюняна лежит эстетический потенциал фотографии, который художник направил на открытие новых горизонтов художественного и философского восприятия жизни.

Гагик Арутюнян творил в течение последних трех десятилетий XX века. Первоначально он работал фотожурналистом, однако его искусство вышло далеко за рамки этой профессии. Работы Арутюняна ценны своими необычными, но интересными темами и оказали серьезное влияние на дальнейшее развитие армянской фотографии. Он снимал в основном на черно-белой пленке, а основным предметом его интереса являлись взаимоотношения человека и природы. Арутюнян является одним из первых армянских фотографов, который работал циклами — исходя из собственных исследовательских и аналитических принципов.

Гагик Арутюнян родился 22 сентября 1947 года в Ереване. Cпециалист по технологии обработки холодного металла, он начал заниматься фотографией с 1965 года, а через три года возглавил фотокружок Станции юных техников. Арутюнян — фотограф-самоучка:он увлекся фотографией в юные годы и снимал на фотоаппарат, подаренный отцом. Как и большинство фотографов советского периода, Гагик Арутюнян работал в средствах массовой информации. Однако его работы предназначались не только для прессы: они несли в себе большой художественный заряд и, казалось, заглядывали в будущее, благодаря чему были актуальными и характерными не только во времена деятельности фотографа, но и до сих пор. В течение почти трех десятилетий фотограф сотрудничал с крупными местными и союзными периодическими изданиями. Его интересные работы регулярно циклами публиковались в таких крупных армянских журналах как “Советская Армения”, “Армения сегодня” и “Весна”. Свою фотодеятельность Гагик Арутюнян начал в 1971 году, в качестве корреспондента газеты “Комсомолец”, а в 1976 году перешел на работу в “Армянское общество культурных связей с зарубежными странами” (АОКС). В годы работы в прессе его фотографии сразу привлекли внимание редакторов, поскольку обладали художественной ценностью: как бы простые с точки зрения приемов, формы, в содержательном плане были глубоки и полны скрытых смыслов. Как рассказывает искусствовед Лусине Галстян, в личной беседе с ней фотограф рассказывал, что он был серьезно увлечен изучением искусства фотографии. Источником вдохновения и интереса для него стали работы польских, чешских, немецких, венгерских фотографов, которые он видел в фотожурналах. Что касается его работы в прессе, то по его словам, помимо заданий для репортажей, его, в частности, особенно интересовали такие темы, как пейзаж, взаимодействие человека с природой, политическая жизнь и символическая фотография. Ну, а работа в АОКС позволила фотографу побывать в командировках в разных странах — республиках СССР, европейских и африканских. Из своих поездок он возвращался со своими “историями” в фотографиях, причем его интересовали не темы туристического характера, а человек: он повсюду искал и находил людей, пытался ознакомиться с их заботами и проблемами. Во время своих творческих поисков вместо ожидаемых различий фотограф обнаружил глубокое сходство между людьми. Как он сам отметил: “Я увидел, что человек везде тот же”. Надо отметить, что помимо представления качественного, эстетического, всестороннего и содержательного искусства, работы фотографа позволили зрителям увидеть и соприкоснуться с незнакомым миром, открыть для себя разнообразие культур, быта и многообразие форм цивилизаций за пределами советской реальности.

За плечами фотографа — многочисленные персональные выставки: в “Доме журналистов”, в здании АОКС, а также за рубежом — в Венгрии, Гвинее, Люксембурге, Германии. В 1989-1991 гг. Арутюнян в качестве фотографа стал уже работать в газетах “Айк”, “Андрадарц”, “Зинвор”. В эти годы документальные фотографии Г.Арутюняна постоянно публиковались в армянской, российской и восточноевропейской прессе. В то время его работы служили не только источником восхищения, но и вдохновения как для состоявшихся, так и начинающих фотографов. 1993-1999 гг. мастер преподавал художественную фотографию в Образовательном комплексе имени Мхитара Себастаци. В биографии фотографа была и печальная страница: будучи глубоко разочарованным, в конце 1990-х годов, он порвал с профессией, после чего уничтожил почти две тысячи своих серебряно-желатиновых фотографий и негативов, посчитав, что отныне они ни для кого не представляют интереса.

К счастью, сохранилось порядка двухсот негативов, которые были недавно восстановлены и напечатаны: на восстановление, которым занимались “Диалог культур” и Фонд армянской фотографии “Лусадаран”, ушло около шести лет… В 2000-2013 годах он в основном работал мебельщиком…

Как отмечает искусствовед Лусине Галстян, Гагик Арутюнян творил в непростые времена, “но создал долговечные, многогранные по своей природе произведения искусства.

“Он по-новому представляет человека, жизнь, родину, любовь, человеческую трагедию и культуру. Общей, отличительной чертой, присущей его искусству, является любовь. Он любил людей и пытался передать эту любовь через свое искусство. Как художник он был искренен, никогда не предавал себя. Исследуя искусство Арутюняна, понимаешь, что художник был наделен способностью выбрать момент, оказывающий сильное воздействие”.

Дабы не предать забвению имя и творчество талантливого фотографа, организация “Диалог культур” проделала большую работу. В частности, в преддверии выставки “Тени времени” опубликовало первый большой альбом его работ, работы по оформлению и публикации которого были осуществлены в Германии — городах Берлине и Галле. Автором альбома является искусствовед Виген Галстян. Работы по дальнейшей популяризации творчества Гагика Арутюняна будут продолжены и осветят различные этапы творчества и циклы работ фотографа.