На исходе третий месяц чрезвычайного положения, объявленного в Армении в рамках борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Почти три месяца страна борется с распространением не известной пока науке и не вполне понятной болезнью. Коварный штамм, который с легкой руки журналистов уже называют “боевым”, парализовал коммуникации, вот-вот разрушит экономики мировых держав.

Каждая страна борется с этим мировым злом по мере своих возможностей и потенциала, но есть уже принятые в мире общие правила борьбы (в которой, человечество, несомненно, победит), которые обязательно нужно неукоснительно соблюдать ежедневно.

Каждый гражданин может снизить статистику количества смертей от коронавирусной болезни, не заражаясь сам и не заражая других. Эту мысль высказал премьер-министр Никол Пашинян на днях в ходе брифинга по завершении очередного заседания комендатуры.

“К сожалению, наша главная стратегическая проблема в контексте эпидемии коронавируса еще не решена, а наша главная стратегическая задача — научиться жить параллельно с коронавирусом. Что это значит на практике? Каждый из нас должен стараться устроить свою повседневную жизнь так, чтобы не заразиться коронавирусом самому и не заразить других, — сказал премьер, добавив, что эту проблему еще не удалось решить, поэтому день за днем продолжают регистрироваться новые случаи заражения. — Вчера, например, у нас было 515 новых случаев. Это означает, что вследствие этой статистики у нас будет 10 смертей. Конечно, большинство граждан, к счастью, выздоравливает, у довольно многих из них эта болезнь протекает без каких-либо симптомов, но каждый из нас должен понимать, что, увеличивая эту нарастающую статистику, он обрекает кого-то на смерть”.

Несмотря на распространение заразы, наши граждане продолжают игнорировать нормы, установленные комендатурой. За один только день 30 июня 2697 граждан были оштрафованы за несоблюдение противоэпидемических правил, из них 2166 человек — за неношение масок.

Нарушения противоэпидемических правил почти каждодневно фиксируются в общественном транспорте — уже выписан 431 административный протокол именно в общественном транспорте.

В борьбу с коронавирусом вовлечены все специалисты Армении. В Спитаке, как сообщил премьер, вчера открылся медицинский центр на 100 коек, оборудованный по последнему слову техники — все койки оснащены подачей кислорода. В ближайшее время вступят в борьбу с распространением эпидемии медицинский центр Мартуни с 50 койками и около 60 коек в медицинском центре “Медлайн”.

Одним словом, как подчеркнул премьер, у нас есть все для достижения результата, но у нас имеется проблема, с точки зрения соблюдения правил, потому что все специалисты советуют носить маски, соблюдать социальную дистанцию, и тем не менее ежедневно происходят мини-кризисы.

Что касается изменчивой политики в вопросе ношения масок, Пашинян отметил: мнения по этому поводу прозвучали не из Армении, а из ответственной организации здравоохранения номер один мира — Всемирной организации здравоохранения.

Подчеркнув, что мы все должны относиться друг к другу как к инфицированным, премьер резюмировал: “Мы носим маску не столько для собственного, сколько для обеспечения безопасности другого человека”.

При всем этом показатель смертности в июне этого года, в сравнении с тем же месяцем 2019, вырос примерно на 30%, констатировал Никол Пашинян: “Мы говорили, что в первые 5 месяцев 2020 у нас было меньше смертей, чем в прошлом году, но, к сожалению, данная статистика изменилась. Конечно, это изменение не полностью связано с коронавирусом, но текущее состояние по части COVID-19 существенно способствует этому фактору”.

Предметом особого внимания является армия. На центральном сборном пункте все новобранцы, помимо иммуноферментного обследования, ныне в обязательном порядке проходят также флюорографическое обследование легких.

“Это дает возможность на ранней стадии выявить возможные диагностические изменения в легких, и это в рамках коронавирусного тестирования является еще одним важным профилактическим мероприятием”, — написала на своей фейсбуковской странице пресс-секретарь МО РА Шушан Степанян, добавив, что при малейшем подозрении призывник обследуется методом рентген-сканирования, а в случае необходимости проводится также компьютерная томография.

По словам Шушан Степанян, в течение двух месяцев призыва на центральном сборном пункте флюорографическое обследование пройдут и будут тестированы тысячи призывников. В случае необходимости призывник будет направлен на обследование также в доставленную из РФ в РА в рамках армяно-российского сотрудничества мобильную лабораторию диагностирования коронавируса.

Доскональное обследование дает возможность призывать в армию исключительно абсолютно здоровых новобранцев.